Senegal y España, una alianza aérea y marítima contra la migración irregular

Duras condiciones

Unas condiciones que, sin embargo, no amilanaron a las 31.000 personas que arribaron en 2006 a las Islas Canarias, ni a todas aquellas que nunca llegaron porque perdieron la vida en el mar.

Un dispositivo disuasorio y preventivo

Los senegaleses siguen saliendo

Sin embargo, que esta operación de vigilancia pueda ser disuasoria no quiere decir que los senegaleses no sigan intentando llegar a Europa por la vía irregular.

Senegal continúa siendo un país de origen y tránsito e incluso de destino de otras personas de países africanos donde hay menos oportunidades de tener una vida digna.

Aunque la vía marítima se ha visto desterrada, por el momento, desde Senegal, se sigue optando por las vías terrestres para llegar a Libia, Marruecos o Argelia y cruzar el Mediterráneo.

También hay quienes lo intentan en las costas de países africanos más al sur de Senegal, como Gambia o Guinea-Bisáu, con menos seguridad en sus costas, o más al norte, como el Sahara Occidental o Marruecos.

Según datos de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), entre enero y mayo de 2019 los senegaleses han sido la quinta nacionalidad de llegadas por mar y tierra a España de manera irregular, representando el 8,3 % (862 personas) de quienes alcanzaron así el territorio español.

Senegal no es un país en conflicto. De hecho, es una de las democracias más estables de la región y con un crecimiento económico del 7,2 % en 2017.

No obstante, este crecimiento económico no es visible en la mejora de la calidad de vida población y no produce empleo.

Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo en Senegal en 2017 era del 4,84 %; pero el economista senegalés, Meïsa Babou, aseguró a Efe que esa cifra no representa la realidad y que uno de cada dos jóvenes senegaleses no tiene trabajo.