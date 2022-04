Scholz anuncia el envío de más armas a Ucrania directamente de fábrica

El canciller federal, Olaf Scholz, ha anunciado nuevos envíos de armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, explicado las dificultades de Alemania para suministrar material bélico pesado a las autoridades de Kiev y advertido del peligro de que el conflicto en el este de Europa puede desencadenar una guerra nuclear. «Las posibilidades del 'Bundeswehr' (ejército federal) de suministrar más armas de su propio arsenal están prácticamente agotadas. Pero enviaremos todo aquello que se pueda poner a disposición, como armas anticarro, minas anticarro y munición para la artillería», señala Scholz en una entrevista que publica hoy el digital Spiegel Online. «Por eso hemos preparado en diálogo con la industria alemana y en contacto con el ministerio ucraniano de Defensa una lista de equipamiento militar que pueda ser entregado rápidamente», comenta el jefe del ejecutivo de Berlín, quien subraya que «esos suministros de armas los pagamos nosotros».

Scholz destaca que no tiene sentido enviar material bélico pesado y sofisticado a Ucrania y que hay que suministrar equipamiento de ese tipo, como tanques y otros vehículos blindados, desarrollado por la antigua Unión Soviética con el que están familiarizados los militares ucranianos. «El material militar debe ser utilizado sin una larga instrucción, sin más necesidades logísticas y sin soldados de nuestros países para manejarlo», afirma el canciller federal, quien destaca que «no es casualidad que varios socios de la OTAN en el este de Europa hayan suministrado esas armas y que hasta ahora ningún socio occidental haya aportado carros de combate». Scholz señala que «los vacíos que esos suministros causan a los socios podrán ser rellenados sucesivamente con material procedente de Alemania, como acabamos de acordar con Eslovenia». Se refiere con ello al pacto alcanzado entre Berlín y Liubliana para que Eslovenia entregue a Ucrania carros de combate soviéticos T-72 a cambio de que Alemania los reponga con modernos tanques de fabricación germana.

Scholz se defiende además de las críticas recibidas por su indecisa política hacia Ucrania y su falta de comunicación. «Para Alemania ha supuesto un profundo cambio de curso mi anuncio de que enviaríamos armas a esa región en guerra», destaca el político socialdemócrata, para que recordar que Berlín había mantenido hasta ahora una estricta política en el suministro de armamento, que prohibía enviar material bélico a regiones en conflicto. «Muchos de los que antes rechazaban categóricamente este paso, se sobrepujan ahora con exigencias de enviar mucho más sin conocer cuál es exactamente la situación», afirma el jefe del gobierno alemán para el que «en esta situación hay que mantener la cabeza fría y tomar decisiones bien equilibradas, ya que nuestro país es responsable de mantener la paz y la seguridad en toda Europa. Considero que no está justificado que Alemania y la OTAN se conviertan en Ucrania en partes de la guerra».

«No existe un manual para esta situación en el que pueda leerse a partir de qué punto la OTAN será contemplada como parte de la guerra. El manual se escribe a diario y nos esperan aún algunas lecciones. Por eso es importante que reflexionemos sobre cada paso y nos consensuemos estrechamente. Para mi tiene absoluta prioridad evitar una escalada que implique a la OTAN. Por eso no miro de reojo las encuestas o me dejo irritar por gritos estridentes. Las consecuencias de un error serían dramáticas», destaca Scholz para explicar su prudencia. Añade que Rusia se encuentra «en dificultades dramáticas» por el efecto de las sanciones occidentales, los daños a su economía y «la cadena de derrotas militares que no puede maquillar ya la propaganda gubernamental» y señala que «una paz fría, que no sea sellada con un acuerdo, no liberará a Rusia del régimen de sanciones. Putin se encuentra bajo una enorme presión».

El canciller federal destaca que su meta en el conflicto entre Kiev y Moscú es lograr «un alto el fuego y la retirada de las tropas rusas. Debe haber un acuerdo de paz que posibilite a Ucrania defenderse en el futuro. La rearmaremos para que su seguridad esté garantizada. Y estamos dispuestos a ser una potencia garante. No habrá una paz dictada como la que interesa a Putin». Scholz rechaza además renunciar al suministro de gas de Rusia. «No veo en absoluto que un embargo de gas llevaría al fin de la guerra. Si Putin estuviera abierto a los argumentos económicos, jamás habría iniciado esta locura de guerra», comenta y asegura que su objetivo es evitar «una crisis económica dramática» y la pérdida de millones de puestos de trabajo y el cierre de empresas. «Eso tendría apreciables consecuencias para nuestro país, Europa y la financiación de la reconstrucción de Ucrania», advierte Scholz, quien critica que muchos no reflexionan sobre «las consecuencias globales». Finalmente declara hacer «todo lo posible para impedir una escalada que conduzca a una Tercera Guerra Mundial. No debe producirse una guerra nuclear».