Scholz afirma que no habrá paz hasta que Putin asuma que no vencerá «Rusia piensa aún que puede imponer a base de bombas una paz dictada», dice el canciller federal

El canciller federal, Olaf Scholz, advirtió hoy de que no habrá paz en Ucrania hasta que el presidente ruso, Vladimir Putin, comprenda que no puede ganar la guerra. Tras anunciar nuevas ayudas para las autoridades de Kiev, el jefe del ejecutivo alemán defendió en una declaración de gobierno ante el Bundestag, el parlamento federal, el envío de armas pesadas a Ucrania y subrayó que «ayudar a la defensa de un país brutalmente agredido no supone una escalada, sino una aportación para repeler la agresión». Añadió que «Putin piensa aún que puede imponer a base de bombas una paz dictada, pero se equivoca. No habrá una paz dictada porque las ucranianas y los ucranianos no lo van aceptar, pero nosotros tampoco». Solo cuando el presidente ruso asuma que no podrá romper la defensa de Ucrania podrá haber paz y por eso, dijo, «respaldamos a Ucrania, afirmó Scholz ante el plenario de la cámara baja alemana.

En una intervención para explicar la posición alemana ante la próxima cumbre de los jefes de estado y gobierno de la Unión Europea Scholz reiteró que Alemania no actuará por su cuenta en materia de defensa. «No haremos nada que convierta a la Alianza Atlántica en parte de la guerra o que merme nuestra capacidad de defensa», dijo el canciller federal, que insistió además en la urgencia de la aprobación de los fondos extraordinarios de 100.000 millones de euros para modernizar y equipar con nuevo material al Bundeswehr, el ejército federal. En ese sentido aseguró que la coalición tripartita gobernante de socialdemócratas, verdes y liberales se encuentra en «buenas conversaciones» con la oposición conservadora para la aprobación de ese paquete financiero con fines militares.

Ampliación de la OTAN

Scholz celebró los planes para la ampliación de la OTAN en el norte de Europa. «Queridos amigos y amigas en Suecia y Finlandia, para nosotros sois bienvenidos», señaló el político socialdemócrata, quien destacó que «con vosotros a nuestro lado la OTAN será más fuerte y segura». En cuanto al posible ingreso de Ucrania en la Unión Europea, pidió paciencia a Kiev y citó al presidente francés, Emmanuel Macron, al reconocer que el proceso de adhesión «una cuestión de meses o un par de años». Para ser justos con otros candidatos al ingreso en la UE «no puede haber atajos» para acceder a la comunidad de estados del viejo continente.

Entre tanto, el embajador de Ucrania en Berlín, Andrij Melnyk, acusó de nuevo al gobierno alemán de practicar una deficiente ayuda militar a su país. Aunque el parlamento germano aprobó el pasado 28 de abril el envío a Ucrania de armas pesadas como tanques y artillería de gran calibre, «desde entonces no ha llegado a Ucrania ni una sola arma pesada desde Alemania», denuncia Melnyk en los diarios del grupo editorial Funke. Parece ser que «el gobierno federal no tiene la voluntad de ayudarnos lo antes posible con armas pesadas», declara el embajador, quien afirma que «al nivel de trabajo de los distintos ministerios, también del ministerio de Defensa y desde el parlamento, se indica que es la Cancillería Federal la culpable de los retrasos» en el envío de esas armas.

Aunque el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, renunció hace semanas ya al ingreso de su país en la OTAN, su embajador en Alemania afirmó que esa adhesión podría ser tan rápida como la de las dos naciones del norte de Europa. «Lo que está claro es que queremos entrar rápidamente en la OTAN. Podría suceder tan rápido como en el caso de Suecia o Finlandia. Solo hace falta una decisión política para integrar a Ucrania con celeridad en la alianza», señala Melnyk en la entrevista, en la que asegura que «si Ucrania estuviera en la alianza, se reduciría el riesgo de una guerra nuclear. Entonces Putin sabría que si ataca a Ucrania con armas atómicas deberá contar con un contragolpe nuclear. Eso le disuaría».