Wang Huiyao, asesor del Consejo de Estado de China y presidente del CGG «Rusia está cometiendo el mismo error que EE UU en Afganistán» Pekín podría mediar en una guerra que pone en riesgo su visión de un mundo vertebrado «sobre el desarrollo económico y no el poder militar»

Wang Huiyao no descarta que se pueda producir una peligrosa escalada bélica. / r. c.

La invasión rusa de Ucrania va contra los intereses de China. Sin embargo, Pekín es 'socio estratégico' de Moscú y ha delineado con líderes como Vladimir Putin un eje de poder global que rivaliza con el de las potencias occidentales. Por eso, la segunda potencia mundial se ve obligada a navegar con cautela entre dos bloques. No obstante, esa postura es, precisamente, la que puede convertirla en el mediador más adecuado en el conflicto ucraniano. «Tenemos intereses muy importantes en Europa, que es nuestro principal socio comercial, y mantenemos buenas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia», expone Wang Huiyao, asesor del Consejo de Estado de China y presidente del Centro para China y la Globalización (CGG).

«Respetamos la soberanía de todos los países, Ucrania no es una excepción, y no tenemos una alianza militar con Rusia. Nuestro interés está en que la situación se resuelva pacíficamente», recalca en una de las escasas entrevistas concedidas por académicos relevantes de la esfera gubernamental china tras el estallido de la guerra. Pero Wang reconoce que no se puede descartar una peligrosa escalada bélica.

- China mantiene una postura ambigüa que inquieta a muchos. ¿Qué supone para ustedes el conflicto?

- No creo que haya ambigüedad. Hay que entender que los intereses de China son eminentemente económicos. Es la segunda potencia, contribuye un tercio del crecimiento mundial, y ha puesto en marcha iniciativas que promueven el desarrollo global, como el tren euroasiático -que llega hasta Madrid- o la Franja y la Ruta -para vertebrar el mundo de forma alternativa, dando más voz a los países en vías de desarrollo-. China ha ganado una enorme influencia económica a través de todo tipo de acuerdos comerciales con casi todo el mundo, también en África y Latinoamérica, y aboga por una mayor cohesión. Tanto por eso como por su neutralidad en esta crisis, creo que puede ejercer de estabilizador.

El desencadenante «No culpo de la guerra a Ucrania, pero la OTAN se ha acercado demasiado estos años a Rusia»

- Ucrania ha solicitado su mediación, ¿la cree posible?

- Sí. China está promoviendo la diplomacia y la negociación para resolver el conflicto, y creo que puede ser una buena mediadora. Incluso me parece que Pekín podría ser un buen lugar para llevar a cabo negociaciones a cinco bandas, con Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la UE y China sentadas a la mesa.

Apoyo a Putin

- Sin embargo, en las redes sociales chinas se censuran los mensajes a favor de Ucrania y Putin recibe un apoyo muy claro.

- El problema está en que en esas redes acogen muchos elementos nacionalistas y populistas. Y también es cierto que muchos tienen presentes las amenazas y críticas que Estados Unidos ha lanzado constantemente contra China. Trump nos situó como su rival estratégico número uno, incluso por delante de Rusia, y ahora algunos chinos aplauden la invasión de Ucrania porque la interpretan como un golpe contra Estados Unidos, que, cuando opta por contener nuestro desarrollo, parece estar interesado en empujarnos hacia una alianza con Putin. Es un gran error estratégico de Occidente: China no es Rusia. Tenemos culturas y valores muy distintos. De hecho, históricamente hemos sufrido el expansionismo ruso, que nos arrebató miles de kilómetros cuadrados de territorio.

- ¿Cuánto le preocupa que la crisis afecte a China?

- Nos preocupa mucho, no menos que a Europa. ¡Estamos incluso hablando de una posible guerra nuclear que podría poner el mundo patas arriba y dar al traste con todo lo que hemos logrado!

- En ese hipotético escenario apocalíptico, ¿con quién combatiría China?

- (Ríe y hace una pausa) China se preocupa, antes de nada, por su supervivencia, así que la pregunta habría que hacérsela a Estados Unidos y Europa. Dependería de si nos siguen considerando un enemigo o no.

Error de Putin «Parece una invasión y puedo decirlo. Se puede interpretar de muchas formas, pero no es la primera vez que Rusia invade otro país»

- China hace hincapié en que busca un mundo multipolar, pero parece que vamos hacia un orden bipolar como el que existía con la Unión Soviética.

- Yo creo que necesitamos escuchar todas las voces. Es cierto que ese proceso que menciona se está produciendo, pero estamos ante un nuevo orden mundial de cariz más económico que político. Al menos, es lo que promueve China con su creciente participación en organizaciones multilaterales. El objetivo es crear un nuevo sistema económico que sea más inclusivo. Irónicamente, Estados Unidos al frente del bloque occidental tiene una visión diferente: impulsa la expansión de la OTAN y establece alianzas militares como AUKUS -con Australia y Reino Unido y con China en la diana- o el Quad -con India y Japón-. Ese mundo no va a funcionar. Esta actitud ha llevado a la situación que tenemos hoy.

Economía frente a belicismo

- ¿Culpa a la OTAN de la invasión?

- Tiene parte de culpa. Como Rusia, que ha actuado mal tras años de frustración. Esto se podría haber evitado si todos abogásemos, como hace China con sus iniciativas, por una cooperación económica similar a la que representó el Plan Marshall para construir una Europa próspera. Los esfuerzos que dedicamos a crear alianzas militares darían mucho mejor resultado si los dedicásemos a alianzas comerciales y de desarrollo.

- Pero si aceptamos que Ucrania es un país soberano, ¿no deberíamos aceptar que decida libremente entrar en la OTAN?

- Claro, Ucrania puede tomar esa decisión. Pero, como están reflexionando estos días Clinton, Kerry o Kissinger, hay que tener en cuenta que, tras la caída de la Unión Soviética, Occidente adoptó una postura de confrontación con Rusia, rechazó su acercarmiento a Europa, y la OTAN acogió a algunas de las repúblicas exsoviéticas. Es lógico que Moscú se sienta insegura. Al fin y al cabo, Estados Unidos es quien lidera esa alianza. No culpo a Ucrania, pero la OTAN se ha acercado demasiado a Rusia.

- China a menudo critica que Estados Unidos dispara primero y pregunta después. ¿No está haciendo Putin lo mismo?

- Exactamente. Rusia está cometiendo en Ucrania el mismo error de Estados Unidos en Afganistán o Siria. La invasión no ha sido una decisión inteligente.

- Sorprende que utilice la palabra invasión, que los dirigentes chinos evitan.

- Yo es que no soy un político y veo lo que sucede. Parece una invasión y puedo decirlo. Se puede interpretar de muchas formas, pero no es la primera vez que Rusia invade otro país.