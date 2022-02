Rusia retira tropas también de Crimea tras finalizar sus maniobras

«Tanques, vehículos de combate para infantería y otros equipos se retiran de Crimea después de realizados los ejercicios», informaba esta mañana el Ministerio de Defensa ruso sin precisar cifras concretas. El día anterior, el departamento castrense ya informó del comienzo del repliegue de las unidades de los distritos militares Oeste y Sur por carretera y ferrocarril con destino a sus acuartelamientos permanentes. También sin facilitar el número de efectivos y el material replegado.

El diario ruso Izvestia da cuenta de la retirada de dos divisiones motorizadas, la 3 y la 150, cuyas bases permanentes están en las localidades de Valuiki y Boguchar, situadas respectivamente en las regiones rusas de Bélgorod y Voronezh. Ambas fronterizas con Ucrania. De manera que, según las informaciones del rotativo ruso, estas tropas están ahora mucho más cerca de Ucrania que durante las maniobras realizadas en Crimea.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha advertido que «si es considerado necesario para su seguridad, Rusia hará dentro de su territorio lo que estime conveniente», en alusión a la realización de nuevas maniobras. Exactamente el mismo mensaje lanzó ayer el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al declarar que su país «realiza y continuará realizando maniobras militares dentro de su territorio. Es un proceso permanente como en el resto de los estados del mundo. Es nuestro derecho».

La nota distribuida hoy en la página web del Ministerio de Defensa ruso señala que las maniobras llevadas a cabo en Crimea, península que Rusia se anexionó en marzo de 2014, estaban «planificadas», intentando dar a entender que nada tienen que ver con un plan preestablecido de invadir Ucrania.

En la madrugada de hoy miércoles 16 de febrero, según informes de la inteligencia estadounidense, las tropas rusas deberían haber lanzado una intervención militar contra la vecina Ucrania. Pero, justo en la víspera, Moscú ha dado las primeras señales de distensión con una retirada parcial de las fuerzas desplegadas en la frontera.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, bromeaba hoy en su cuenta de Telegram pidiendo a los medios de comunicación estadounidenses y británicos, a los que califica de «medios de desinformación» y entre los que cita a Bloomberg, The New York Times y The Sun, que «publiquen el calendario de invasiones rusas para este año a fin de poder planificar mis vacaciones».

Por su parte, el embajador ruso ante la Unión Europea, Vladímir Chizhov, ha declarado al diario alemán Die Welt que «en lo que respecta a Rusia, puedo asegurarles que no habrá ningún ataque este miércoles. Tampoco habrá una escalada en la próxima semana, ni en la semana siguiente, ni en el próximo mes». Según su opinión, «las guerras en Europa rara vez comienzan un miércoles».

«Cuando haces acusaciones, especialmente si son muy graves contra Rusia, también tienes la responsabilidad de presentar pruebas. De lo contrario, es una calumnia», estima Chizhov. Y llama también a Occidente a hacer caso de las preocupaciones de Moscú en materia de seguridad afirmando que «cuando nuestros socios finalmente escuchen nuestras preocupaciones legítimas, no tardará en llegar un proceso de distensión. Eso redundaría en interés de todos los europeos, desde Lisboa hasta Vladivostok, pero también de todas las demás naciones del mundo».