Rusia planea reabrir su industria turística hacia el 1 de julio

El regidor capitalino señaló que: «Estamos aun en una zona de peligro grave. Los paseos serán posibles cuando veamos que la cantidad de muertes por coronavirus se reduce y no crece, cuando tengamos muchos menos enfermos graves en los hospitales, cuando cada día se detecten no miles de nuevos casos, sino cientos o decenas, o incluso menos».

Sin embargo, Moscú, una ciudad que junto con San Petersburgo absorbe en condiciones normales la mayor parte del turismo cultural , gastronómico y de compras, tanto extranjero como local, no va estar enseguida preparada para recibir viajeros. Así lo aseguró ayer ante las cámaras del canal Rossiya-1 el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin.

La industria turística rusa, sus resorts, balnearios, hoteles y líneas aéreas, podrían volver a estar funcionando a partir del 1 de julio, pese a que la epidemia de Covid-19 no está actualmente superada. Así lo estima el presidente del comité parlamentario de Cultura y Deportes, Mijaíl Dégtiarev. En declaraciones a la medios de comunicación rusos, Dégtiarev, afirmó ayer que «esperamos que desde el primero de julio se reanuden las conexiones aéreas y terrestres dentro de Rusia y se reabran los hoteles (...) también los balnearios y sanatorios».

Reino Unido

El presidente de la Asociación Médica Mundial (AMM), Frank Ulrich Montgomery, es partidario de la vacunación de toda la población del planeta contra el coronavirus en el momento en el que exista una vacuna. «He defendido la vacunación mundial contra el sarampión y ahora lo hago contra el coronavirus», afirma Montgomery en declaraciones a los diarios del grupo alemán Funke. El presidente de la AMM exige que en primer lugar se vacune a los mayores en las residencias y asilos de ancianos y a los empleados de los hospitales y centros sanitarios. «Habrá gente que no se quiera vacunar y si se infectan resultarán un peligro para aquellos que por motivos de salud no se puedan vacunar. Es por ello que debemos vacunar el mayor número de personas posible», advierte Montgomery. Aunque aún no exista un remedio que se pueda inocular para proteger a la población contra el Sars-Covid-19, la Asociación Médica Mundial calcula que existen más de 120 proyectos en el mundo que trabajan actualmente en el desarrollo de una vacuna. Montgomery duda, sin embargo, de que antes de fin de año se pueda contar con una vacuna en el mercado farmacéutico.

Alemania ha abonado hasta el momento 12.000 millones de euros en ayudas estatales inmediatas a 1,5 millones de pequeñas empresas y autónomos para paliar las consecuencias económicas de la epidemia de coronavirus, según datos del 14 de mayo del ministerio federal de Economía que revela el rotativo Rheinische Post. La mayoría, unas 475.000, benefician a solicitudes del estado de Renania del Norte-Westfalia, seguido de la ciudad estado de Berlín con 279.000 y Baden Württemberg con 237.000. El gobierno de Berlín cuenta con un fondo de 50.000 millones de euros de ayudas sin retorno para asistir económicamente a empresas de hasta 10 empleados. Las medianas y grandes empresas aprovechan créditos del banco público KfW, que hasta la citada fecha ha aprobado unos 39.000 préstamos por valor de 21.600 millones de euros.

El ministerio federal del Interior considera que los grupos neonazis y de ultraderecha no tienen por ahora un papel dominante en las manifestaciones de protesta en Alemania contra las restricciones por el coronavirus. «No se reconoce aun un sello determinante» de la ultraderecha en las manifestaciones, señala una respuesta del citado ministerio a una interpelación parlamentaria del Partido Liberal que publica el rotativo Saarbrücker Zeitung. Las protestas son «dominadas por grupos heterogéneos de participantes con convicciones democráticas», añade el análisis ministerial, en el que se advierte, sin embargo, de que varias organizaciones neonazis y de ultraderecha han llamado a participar en las manifestaciones por motivos estratégicos. El documento cita expresamente a las formaciones neonazis «La III Vía», en referencia al Tercer Reich, Die Rechte (La Derecha) y el Partido Nacionaldemócrata Alemán (NPD) y subraya que no se puede descartar un apreciable aumento de la presencia de activistas de ultraderecha en las manifestaciones.

La gran mayoría de los alemanes da por sentado que la crisis del coronavirus dará lugar a inevitables subidas de impuestos para financiar sus consecuencias. Un 62% de los ciudadanos de este país cuenta con un aumento de tasas e impuestos frente a tan solo un 18% que espera no sea necesaria esta medida fiscal, según un sondeo del instituto demoscópico «Insa» que publica este miércoles el tabloide Bild. Según la comisión fiscal del gobierno federal, Alemania dejará de ingresar este año 81.500 millones de euros en impuestos como consecuencia de la pandemia, un 10% de lo calculado antes de la expansión de la enfermedad. La cúpula del gubernamental Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), socio menor de la gran coalición en Berlín, ha reclamado ya subidas impositivas para afrontar la crisis. Saskia Esken, copresidenta del SPD ha exigido ya gravar fiscalmente en mayor medida los ingresos de los más adinerados en Alemania. La canciller federal, Angela Merkel, rechaza tomar por ahora medidas de ese tipo. Los expertos tributarios del gobierno esperan que las finanzas del estado se recuperen rápidamente tras la crisis y cuentan con unos ingresos fiscales para 2021 de 792.500 millones de euros.

Un total de 152 peticionarios de asilo y 13 empleados en un centro de refugiados en la localidad de St. Agustin, junto a Bonn, han dado positivo en test para el diagnóstico del coronavirus. Todos ellos han sido declarados en cuarentena y aislados en diferentes edificios del complejo de acogida, con capacidad para 600 personas, aunque ocupado actualmente solo por 312. Todos los afectados muestran síntomas leves o ninguna reacción a la enfermedad. Las autoridades sanitarias registraron el primer caso el jueves pasado y ordenaron hacer pruebas a todos los residentes en el centro de acogida, así como a las personas que trabajan en el mismo. En la ciudad renana de Maguncia se encuentra igualmente en cuarentena un centro de acogida de peticionarios de asilo con 113 personas. La pasada semana había sido registrado como positivo el cabeza de una familia de diez miembros. En pruebas posteriores resultaron estar todos contagiados, así como otros residentes en el centro.