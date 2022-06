Rusia arremete contra Occidente con nuevos recortes del suministro de gas

«Es nuestro producto, son nuestras reglas», dice Gazprom

Desde Gazprom defienden su postura de reducir cada vez más las entregas de gas a Europa desde el inicio de las sanciones occidentales contra Moscú a raíz de la guerra en Ucrania, a punto de cumplir los cuatro meses. «Es nuestro producto, son nuestras reglas. No jugamos respetando reglas que no hemos fijado», declaró el responsable de la compañía, Alexéi Miller, quien afirmó que «Rusia es un suministrador de energía fiable para los amigos de Rusia».

En cuanto al «motivo» de los últimos recortes (una avería en un equipo del grupo alemán Siemens), Miller señaló que no existe una solución temprana al daño. «La turbina está en la fábrica, Siemens no puede recogerla y las demás turbinas no encajan», explicó.

Por ello, el responsable de Gazprom dejó caer la posibilidad de emplear el gasoducto Nord Stream 2, cuya construcción ya terminó aunque no está operativo debido a las sanciones impuestas contra Rusia.