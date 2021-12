Rusia rechaza que la UE interfiera en su negociación con EE UU y la OTAN

A pocas horas de que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladímir Putin, hablaran este jueves por teléfono, por segunda vez en menos de un mes, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, tachó de «inadmisible» que el jefe de la Diplomacia europea, Josep Borrell, advirtiera en la víspera que «cualquier discusión sobre la seguridad en Europa debe contar con su participación», en referencia a Bruselas. Borrell calificó además de «inaceptables» las «garantías de seguridad» que exige Rusia como condición para que cese su hostigamiento a Ucrania.

«No tienen sentido sus pretensiones ni nadie tiene derecho a hacerlo», manifestó Zajárova respondiendo a Borrell. A su juicio, la Unión Europea se comporta «de manera muy rara y en muchas ocasiones de forma inadmisible» en relación con Rusia. La portavoz diplomática rusa sostuvo que su país no trata de negociar sobre seguridad europea al margen de la UE.

En una entrevista al rotativo alemán 'Die Welt', el Alto Representante europeo de Política Exterior y Seguridad declaró que Bruselas «no debe ser un espectador no involucrado» en las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos y recalcó que «la UE debe estar presente en estas negociaciones». Según su opinion, «Rusia quiere negociar la arquitectura de seguridad europea sin implicar a la UE, lo que es absurdo. No aceptaremos eso. No se decide nada si no estamos allí». Borrell hizo también hincapié en el hecho de que, según su punto de vista, las exigencias del Kremlin «son pura agenda interna rusa con condiciones completamente inaceptables, especialmente en lo relativo a Ucrania».

La cumbre telefónica de este jueves entre Biden y Putin, organizada por petición expresa de éste ultimo, a ojos de muchos observadores, se presentó como un diálogo muy complicado ante el «chantaje» inmisericorde de Rusia. La vez anterior, el 7 de diciembre, también a instancias de Moscú, ambos dirigentes conversaron por videoconferencia. Biden le advirtió entonces a Putin que si las tropas que tiene concentradas desde hace semanas en las regiones de Kursk, Bélgorod, Vorónezh, Rostov del Don y Crimea traspasan la frontera y atacan Ucrania, Rusia se enfrentará a «sanciones nunca vistas», a un probable bloqueo bancario y al fin de sus exportaciones de gas y petróleo.

Provincias rebeldes

Pero el presidente ruso no cedió, insistió en que su intención no es invadir Ucrania sino evitar que Kiev intente recuperar por la fuerza las provincias rebeldes de Donetsk y Lugansk (Donbass). Putin instó también a su interlocutor a presionar a las autoridades ucranianas para que cumplan los acuerdos de paz de Minsk de febrero de 2015. Moscú, según formuló el jefe del Kremlin en su rueda de prensa del pasado día 23, quiere que Kiev se ponga a hablar con los separatistas y modifique la Constitución para posibilitar para Donbass un régimen autonómico.

La exigencia de Biden de que Rusia retire sus fuerzas de la frontera y las devuelva a sus acuartelamientos ha sido coreada también por sus aliados, por la Unión Europea en su conjunto, por países como Francia, Alemania y Reino Unido, y, sobre todo, por la OTAN. Lo han hecho blandiendo la amenaza de más sanciones, pero evitando mencionar posibles represalias de tipo militar, salvo alguna promesa de enviar material bélico a Ucrania para que su Ejército se pueda defender de un eventual ataque ruso.

Todas estas amenazas, sin embargo, no lograron amedrentar a Moscú. Al contrario, los dirigentes rusos pusieron el foco sobre el peligro de una gran conflagración mundial si Occidente sigue presionando. Lo hizo el 9 de diciembre, dos días después del encuentro telemático de los dos presidentes, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, que comparó la actual crisis con la de los misiles en Cuba de 1962.

Después, el 17 de diciembre, Riabkov fue el encargado de presentar a la prensa los dos documentos base sobre las «garantías de seguridad» que Rusia exige a Occidente para cesar su acoso bélico a Kiev y avanzar hacia una normalización. La cuestión principal para Moscú es que Ucrania no ingrese nunca en la OTAN, ya que, como explicó Putin en su comparecencia ante la prensa de hace una semana, ello supondría el despliegue en su territorio de armas amenazantes en la cercanía inmediata de Rusia. Pero Putin también quiere menos fuerzas aliadas en países como Polonia, las repúblicas bálticas, Chequia, Bulgaria o Rumanía, además de erradicar el emplazamiento de misiles de alcance medio y armas nucleares en Europa.

El pasado 21 de diciembre, en un discurso ante el generalato ruso, Putin habló por primera vez de una respuesta «militar» en el caso de que los aliados rechacen conceder a Moscú las garantías que demanda o traten de abordar el asunto sin la debida «seriedad». El martes el viceministro de Defensa ruso, Alexánder Fomín, dijo que «la OTAN se está preparando para un conflicto armado a gran escala y de alta intensidad con Rusia».