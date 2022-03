Romano Prodi no se esperaba que Vladímir Putin hiciera realidad la amenaza de invadir Ucrania. «Con toda honestidad intelectual debo reconocer que no había hecho previsiones sobre estos acontecimientos», confiesa el veterano ex primer ministro italiano y expresidente de la Comisión Europea, de 82 años, en una entrevista concedida a este diario. Favorable a la entrega de armamento a los ucranianos, aunque «no es algo que me haga feliz», el 'Professore', como sigue conociéndosele en la política italiana, está convencido de que esta guerra puede cambiar para siempre la Unión Europea: «Putin ha conseguido unirla».

Cree que la reacción a la agresión de Moscú a Ucrania propicia «un paso adelante muy significativo» para que los Veintisiete se doten de una defensa y política exterior común.

-¿Comparte la reacción de la UE a la invasión de Ucrania por parte de Rusia? ¿Está de acuerdo con el envío de armas?

-La posición unánime de la UE frente a la agresión rusa va en la dirección justa. El problema ahora es saber cómo se va a desarrollar la situación. Respecto a la entrega de las armas a los ucranianos, me parece una decisión inevitable en el punto al que habíamos llegado. No es algo que me haga feliz, pero era difícil no hacerlo. Ahora debemos estar muy atentos para evitar que se puedan producir situaciones que lleven a una extensión del conflicto y a alcanzar una magnitud todavía más amplia.

-¿Tendría la UE que haber entregado antes armas a Ucrania?

-No tengo informaciones suficientes al respecto. Con toda honestidad intelectual debo reconocer que no había hecho previsiones sobre estos acontecimientos. Todo lo que ha sucedido para mí ha sido inesperado.

-¿Qué idea se ha hecho de la invasión? ¿Por qué cree que Putin ha tomado esta decisión?

-La respuesta a esa pregunta vendrá de los actos que se producirán próximamente. ¿Se retirará Rusia después de haber completado la acción militar que tiene planeada? ¿Propiciará un cambio de Gobierno en Kiev? Es un proceso que está ahora mismo en curso y sobre el que es difícil dar una respuesta. Nos faltan además informaciones detalladas sobre las estrategias de una y otra parte, por ejemplo, sobre por qué el Ejército ruso avanza y luego se para.

Error de cálculo «Puede que el presidente ruso supusiera que la UEiba a estar dividida, pero se ha topado con todo lo contrario»

-¿Ha mantenido hasta ahora la UE una posición demasiado débil frente a Rusia?

-Puede ser que Putin haya jugado esta apuesta previendo que la UE iba a estar dividida, pero se ha topado con que ahora está absolutamente unida. Putin ha conseguido unir a Europa, lo que supone un resultado bastante inesperado para lo que podía esperar. Nunca como hasta ahora la UE había tenido una política exterior unida. Recordemos lo que pasó con Irak y Libia y las posiciones contrapuestas. Pero ahora estamos ante un hecho nuevo: frente a un problema grande e importante hay una absoluta convergencia de todos los países europeos. De todos.

-¿Cómo puede cambiar ahora la UE?

-Puede ser la ocasión para dar un paso adelante muy significativo, aunque de momento ya se ha tomado una decisión política muy fuerte: Alemania aumentará de manera considerable su gasto militar. En teoría este movimiento acelerará la construcción de una defensa y de una política exterior única europea. Pero no puede ser iniciativa de un solo país. Esta decisión de Alemania empujará a Francia a reflexionar y a hacerse igualmente artífice de la política exterior y de defensa común. Es algo similar a lo que ocurrió con Alemania con el gran paso adelante que dio con la política económica europea común para responder a la pandemia. Espero ahora que suceda lo mismo con Francia, que recordemos que es la que tiene derecho de veto en la ONU y también el arma nuclear.

-¿Teme que este conflicto derive en una guerra atómica?

-Solo de escuchar esa palabra me vienen escalofríos. Por desgracia, el riesgo atómico es más fuerte en el mundo multipolar de hoy que en el mundo bipolar de las dos grandes potencias, en el que la cuestión atómica se nombraba cada día. Hoy parece que fuera casi como uno más de los grandes instrumentos que puede cambiar nuestra vida. Pero sólo de pensarlo me he puesto a temblar.

A largo plazo

-¿Sería favorable al ingreso de Ucrania en la Unión Europea?

-Puede ser un objetivo a largo plazo, pero antes tienen que darse las condiciones necesarias para iniciar ese recorrido, que son muchas y conllevan años de negociación. Cuando era presidente de la Comisión Europea propuse la creación de un 'anillo de amigos' que incluyera a naciones que iban desde Bielorrusia hasta Marruecos, pasando por Israel, Siria o Libia. Se abriría así la posibilidad de llegar a acuerdos particulares que luego irían adelante cada uno por su cuenta. La propuesta fue entonces rechazada, pero creo que hoy debería tenerse en cuenta. Ucrania podría entrar perfectamente en ese 'anillo de amigos'. Putin, además, ya ha mostrado que no le interesaría la eventual entrada de Ucrania en la UE. A él lo que le preocupa es la OTAN.

La amenaza nuclear «El riesgo atómico es más fuerte en el mundo multipolar de hoy; solo de pensar en ello me pongo a temblar»

-¿Qué escenarios futuros prevé para el conflicto ucraniano?

-Me resulta muy difícil tener una idea sobre el futuro en este momento en el que me limito a ver el presente con tristeza. No sabemos hasta dónde quiere llegar Putin. En su mente está la nostalgia de la Rusia de los zares. En 1913 había 176 millones de rusos, que suponían una décima parte de la población de la humanidad. Hoy, en cambio, son 144 millones, lo que significa menos de uno de cada 50 habitantes del planeta. Pese al enorme tamaño de su territorio, la realidad hoy de Rusia en el mundo es diversa. Aunque haya quien hable de que pueda actuar así por sentirse acorralada por la expansión de la OTAN, este acto de guerra es inconcebible.

-¿Cómo valora la posición de China?

-Hasta ahora se mantiene con una postura ambigua: por un lado apoya a Rusia y por otro dice defender la integridad territorial de Ucrania. Mantiene relaciones con ambos países. Más allá de la preocupación por la guerra, para China esta supone también una ventaja, pues abre un nuevo frente para Estados Unidos en un momento en el que preferiría concentrarse en el Pacífico.