Resiliencia grancanaria en Nápoles

Esta profesora de Lengua en la Università l’Orientale di Napoli y docente colaboradora también en el Instituto Cervantes, natural de Carrizal de Ingenio, reconoce que desde que estalló esta crisis, la urbe a los pies del Vesubio y que ama hasta el infinito y más allá a Diego Armando Maradona ha dado un giro de 180 grados. «Es una ciudad que amo, llena de vida y de luz, llena de estereotipos y de arte, de música... aspectos que el Covid-19 ha modificado completamente, como está ocurriendo en todo el mundo. Estamos viviendo una cuarentena estricta desde el 12 de marzo. Bueno, al principio era semi-estricta, porque no queríamos darnos cuenta –o éramos incapaces de hacerlo– de la gravedad de la situación. En un abrir y cerrar de ojos nos encontramos ante un tsunami de contagios, muertes y miedo. Aquí en el sur, mirábamos cómo el virus se extendía por el norte y amenazaba (y amenaza aún) al resto del país. No sé cómo describirlo, realmente parecía una novela de ciencia ficción... Sin embargo, aunque al principio parecía todo un caos, un desorden, el gobierno ha ido dando muestras de eficiencia y ha ido aprendiendo a la fuerza, a palos si se me permite, a canalizar la situación».

Vincenzo de Luca es una figura clave en esta crisis en la ciudad donde se asegura que nació la pizza. «En Nápoles, en la región de Campania, tenemos a un gobernador al que todo el mundo llama el sheriff, por ser estricto, claro y, hay que decirlo, hasta cómico al defender sus ideas. Es muy fácil encontrarlo en las redes, incluso el otro día un amigo de Gran Canaria me envió un vídeo con «los alcaldes del sur de Italia», donde Vincenzo de Luca (que así se llama) amenazaba con mandar a los carabineros con lanzallamas para evitar cualquier tipo de reunión. De esta manera, parece que el confinamiento se está cumpliendo casi totalmente, la ciudad está desierta, solo salimos (uno por familia) cuando necesitamos ir al súper o a la farmacia, y vamos tan, tan camuflados entre abrigos, guantes, mascarillas, gafas oscuras... que tal vez pasa un amigo a un metro de distancia y ni te das cuenta».

La tradicional y real rivalidad Norte-Sur de Italia ha pasado a un segundo plano por esta situación sanitaria sin precedentes. «Sin he de ser sincera, los primeros días daba la sensación de que aumentaría, pero poco a poco, esta idea ha ido cambiando, no es el momento de centrarse en quién tiene mejores estructuras, quién es más eficiente... en este instante lo que importa es salir adelante, importa que le echemos agallas, y el resto se verá después, cuando esta pesadilla pase. Ahora se habla de país, de un enemigo común y la solidaridad, la ayuda y cómo no, el ingenio y la resiliencia, están produciendo sensaciones y emociones increíbles. Todos los días me llegan iniciativas, propuestas para ayudar a los más necesitados del barrio que, por pequeñas que sean, hacen que la cuarentena sea más llevadera. Lo que estamos viviendo y sintiendo es una experiencia que no olvidaré jamás. Nadie lo hará», reconoce.

Mari Nieves Cardona reconoce que el ordenador se ha convertido en un miembro más dentro de su hogar. «Intentamos seguir con nuestra rutina, entre el teletrabajo y las plataformas de los centros de enseñanza», reconoce a la vez que destaca que los lazos familiares se han fortalecido y que sus hijos, Orazio y María Elena, de 18 y 16 años respectivamente, le están enseñando «mucho» del manejo de las redes sociales y la tecnología online.

A sus preocupaciones napolitanas se ha sumado la situación que se vive en su tierra. «Solo deseo que estén todos bien. Ya tengo compañeras peninsulares que han perdido familiares o tienen a alguien enfermo, y es duro, muy duro. Saber que no podemos viajar a España si necesitan que echemos una mano...», explica a la vez que lamenta que en su país natal no se aprendiera la lección y se reaccionara antes a la vista de la situación que se padecía ya en Italia.