Reino Unido ya no exige ni test previo ni aislamiento A partir de la madrugada del viernes se relaja la entrada en el país, pero hay que informar de nuevas variantes

El Gobierno británico ha eliminado la necesidad de hacerse un test de coronavirus antes de viajar al Reino Unido y también la exigencia de un test de PCR en el segundo día de estancia. Las nuevas reglas entrarán en funcionamiento a las 05.00 horas peninsulares(una menos en Londres) de este viernes. No sera necesario aislarse nada más llegar y hasta conocer los resultados de un test.

Las nuevas reglas no renuncian a identificar nuevas variantes. Se pide a los viajeros que hagan un test de antígenos antes de que se cumplan 48 horas de su llegada y, en el caso de que la prueba dé positiva de Covid, se realice una prueba más rigurosa, PCR, que permite la identificación del genoma del virus causante de la infección.

El sector turístico ha reprochado al Gobierno que haya tardado tanto en anular una medida que ha afectado negativamente su recuperación en la segunda parte de 2021 y que no tiene justificación, dado el nivel de infecciones en el Reino Unido, donde el número de casos ronda los 200.000 diarios en los últimos días, con la variante ómicron como principal cepa.

Precios exorbitantes, el pésimo servicio que han ofrecido a menudo las compañías identificadas por el Gobierno para hacer test, la existencia obvia de fraudes en el oferta de las pruebas, o el aparente colapso del sistema de rastreo, han provocado un malestar muy extendido sobre los test. Han afectado al ánimo de los viajeros británicos y al de los turistas.

Golpe al turismo

El primer ministro, Boris Johnson, ha anunciado estas medidas al Parlamento, que ha aceptado la prolongación del plan B del Ejecutivo- uso de máscaras en espacios públicos cerrados, trabajo desde casa cuando es posible, certificado de vacunación para algunos foros,...- a pesar de que las bajas en los centros sanitarios están creando problemas de acceso a ambulancias y a los mismos hospitales.

El Parlamento apoya también la relajación de las exigencias de test, según se deduce del contenido y el tono de las intervenciones. La exprimera ministra, Theresa May, ha subrayado que la experiencia de Covid con ómicron no es tan grave como en otras olas anteriores y que el país no puede responder a cada variante con medidas de confinamiento. Johnson ha respondido compartiendo el criterio de su pedecesora.

Las restricciones y los test han tenido efectos negativos en épocas altas de turismo. La línea aérea de bajo coste, Ryanair, con múltiples bases y destinos europeos, ha gestionado doscientos vuelos cada día en diciembre. En total, 9.5 millones de pasajeros. La recuperación es espectacular, porque en el mismo mes, hace un año, movió 1.9 millones. Pero ha tenido en el final de 2021 el número de pasajeros más bajo desde el mes de agosto.