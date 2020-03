Reino Unido confirma que su ministra de Salud ha contraído el coronavirus

"Puedo confirmar que he dado positivo por coronavirus. Tan pronto como me informaron, tomé todas las precauciones recomendadas y me aislé en casa", ha comunicado Dorries, diputada desde 2005.

El anuncio del contagio de la ministra de Salud se ha producido poco después de que se confirmase la sexta muerte por coronavirus en Reino Unido, en donde ya se han registrado 382 casos.

Por su parte, el secretario de Salud, Matt Hancock, ha confirmado a través de Twitter que Dorries "ha hecho lo correcto", en relación a su reclusión voluntaria y ha deseado su pronta recuperación.

Aunque Hancock ha explicado que comprende la preocupación entre la población, ha subrayado que desde el Gobierno harán "todo lo posible" para mantener a toda la población a salvo.

La enfermedad ha dejado hasta ahora más de 4.000 muertos a nivel mundial, con más de 3.000 de ellos en China. Aunque el epicentro del coronavirus está en Wuhan y la mayoría de casos se registran en China, se han detectado casos en otros países del sureste asiático, Europa, América, África y Oriente Próximo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia sanitaria internacional a finales de enero y ha pedido a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos para hacer frente al virus.