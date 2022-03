Queda en libertad el jubilado español detenido en Ucrania por las tropas rusas

El voluntario valenciano detenido en Ucrania ha sido liberado tras seis días en una comisaría de la ciudad de Jersón, al sur del país. Sólo unas horas después de que una persona enviada por amigos de este exfuncionario accediera al recinto para comprobar el estado de salud y negociar con los responsables rusos, se confirmaba la mejor de las noticias.

En unos momentos, esta misma persona está de camino para recoger a Mario García Calatayud de la comisaría para trasladarlo a un lugar seguro y que se recupere tras este calvario que comenzó el día 19 de marzo.

A las tres de la tarde hora española, las cuatro en Ucrania, una persona cercana a los amigos de Mario conseguía acceder a la comisaría y comprobar que este hombre de 74 años estaba vivo y se encontraba en buen estado de salud.

«En dos o tres días podremos tener buenas noticias», afirmaba el empresario, Julio Suárez, que es una de las personas que está muy implicada en la búsqueda del exfuncionario valenciano. Sin embargo, todo se precipitaba durante la tarde y poco después recibían la esperada llamada de los responsables de la comisaría que avisaban de que Mario era liberado.

Existía una gran preocupación por la delicada situación en la que se encontraba este hombre de 74 años tras su detención en la calle el pasado 19 de marzo. Y es que desde aquel momento nadie sabía exactamente su paradero y tampoco cómo se encontraba al estar completamente incomunicado.

La liberación de Mario supone un gran alivio para sus familiares y amigos tanto de España como de Ucrania que han estado en todo momento muy preocupados por este hombre, el primer español detenido por las tropas rusas en esta guerra.

Amigos ucranianos explicaron que la detención de Mario pudo producirse porque portaba documentación que le podía vincular como colaborador de las fuerzas armadas de Ucrania.

La amiga que dio la voz de alarma sobre el arresto de este jubilado de Carlet también alertó de que podían producirse más detenciones al disponer los militares rusos de listas de extranjeros que colaboran con los ucranianos. Y Mario ha sido uno de ellos. Antes de su detención, no dudaba en plantarse ante los militares rusos para gritar en contra de la injusticia que está viviendo este pueblo.

Contactos entre España y Ucrania

Julio Suárez es una de las personas que está ayudando a Mario y conoce muy bien Ucrania ya que desde 2012 hasta 2021 estuvo viviendo en este país. Este empresario dirige una mercantil de importación y exportación de productos españoles que cuenta con una oficina en este país del Este. Ahora, desde España está haciendo todo lo posible para conseguir liberar a Mario, al que conoció en 2017 al ser de los pocos españoles que residían en esta zona.

De manera oficial, la Embajada española en Kiev, ahora ubicada en el exilio en Polonia, también se están realizando labores para localizar a Mario García pero no ha trascendido qué avances se han conseguido.

Mario, funcionario en el Ayuntamiento de Carlet, se prejubiló en 2014 cuando la estalló la crisis de Crimea y se marchó para iniciar una nueva vida colaborando como voluntario y facilitando la llegada de ayuda humanitaria. Hace ocho años era uno de los pocos españoles que que se movía en el frente ya que el conflicto había comenzado en este área del país.

El inicio de los ataques rusos a finales de febrero no frenó la labor de este activista, que no pensó en ningún momento en volver a España pese a que su familia le solicitó que lo hiciera para que no se pusiera en peligro.