La Policía detiene a un diputado británico por acoso y violación

Uno reconoció haber visto porno en la Cámara de los Comunes. Otro, tras consumir cuatro rayas de cocaína, se metió desnudo -y sin que se lo pidieran- en la cama de una mujer. Un tercero fue condenado por abusar sexualmente de un chico de 15 años. Los tres eran diputados conservadores, y eso fue solo el mes pasado. Un nuevo escándalo esta semana, la detención de otro parlamentario tory acusado de violación y agresión sexual, arroja nuevas sombras sobre el partido de Boris Johnson y sobre la cultura del acoso que Westminster no consigue erradicar.

Hasta 56 diputados, entre ellos tres miembros del Gobierno, están siendo investigados por el Parlamento británico por «mala conducta» sexual, según ha desvelado el 'Sunday Times'. Los casos que han sido denunciados ante el Programa Independiente de Quejas y Reclamaciones (ICGS, siglas en inglés) -creado en 2018 y auspiciado por el mivimiento #MeToo- van desde los comentarios sexuales inapropiados hasta sucesos más graves, algunos de ellos criminales como un supuesto pago a cambio de favores sexuales.

Las denuncias se acumulan, y la prensa británica ha recuperado esta semana el término 'Pestminster', un juego de palabras entre 'pest' (plaga) y Westminster, con el que ya bautizó la oleada de escándalos sexuales que sacudieron el Parlamento en 2017, obligaron a la dimisión entonces del ministro de Defensa y del primer secretario de Estado, y propiciaron la creación del ICGS.

En libertad bajo fianza

El último caso que se ha conocido fue detenido por la Policía este martes y puesto en libertad bajo fianza al día siguiente. Su nombre no ha sido desvelado, pero se sabe que es un diputado conservador de unos 50 años, al que se le acusa, entre otros delitos, de abuso y agresión sexual, violación y extralimitación de posición de confianza. Según Scotland Yard, que investiga la denuncia desde hace dos años, los hechos se cometieron entre 2002 y 2009 en Londres. Por el momento, su grupo parlamentario le ha pedido que no acuda a Westminster mientras se lleva a cabo la investigación, aunque no ha sido suspendido.

«Es preocupante que veamos otra vez estas terribles acusaciones sobre un diputado», reconoció la ministra de Exteriores, Liz Truss. Aunque entre los que están siendo investigados por el Parlamento también hay dos laboristas o miembros del Partido Nacionalista Escocés, un número muy importante de los acusados en los últimos años son conservadores, ahondando en la llaga reputacional abierta por el 'partygate'. El propio Johnson es el primer jefe de Gobierno británico de la historia en ser multado por saltarse las reglas del confinamiento que su Ejecutivo había establecido.

El mes pasado, el diputado tory Neil Parish dimitió de su cargo al conocerse que había visto pornografía al menos en dos ocasiones mientras estaba en la Cámara de los Comunes. Su escaño y el de su colega Imram Ahmad Khan van a ser objeto de una elección extraordinaria el próximo 23 de junio, en la que los conservadores podrían perder ambos sitios ante los laboristas y los liberal-demócratas. Khan fue expulsado del partido el pasado mes después de que un tribunal lo condenara por abusar de un joven de 15 años en 2008.

Por el momento, David Warburton, al que se fotografió con drogas y que fue acusado el mes pasado por una mujer de meterse en su cama desnudo, solo ha sido suspendido por el partido. Otras dos mujeres que trabajaban en su oficina también lo han denunciado por conductas similares. El último mes lo ha pasado ingresado en un hospital psiquiátrico.