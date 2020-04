Polémica en Italia por el permiso a los niños para que den pequeños paseos

Varios líderes regionales pusieron el grito en el cielo por considerar que se está mandando un mensaje equivocado a los ciudadanos de que la pandemia empieza a pasar. En Lombardía, la zona más afectada, las autoridades locales incluso pidieron a la población que no haga caso del anuncio del Ejecutivo.

«Este no es el momento de bajar la guardia», comentó el consejero de Sanidad lombardo, Giulio Gallera, quien consideró «un acto gravísimo» la circular del ministerio del Interior que abrió la puerta a los paseos de los niños. «Puede crear un efecto psicológico devastador, frustrando los esfuerzos y los sacrificios realizados hasta ahora. Podría entenderse como la señal de un levantamiento de las medidas de contención asumidas hasta ahora», advirtió Gallera.

La pandemia del coronavirus supera ya los 110.000 contagiados, de los que casi 17.000 se han curado y más de 13.000 han fallecido, aunque ha entrado en los últimos días en una fase plana de contagios, lo que los expertos sanitarios llaman una «meseta». Afortunadamente ya casi no se registran nuevos ingresos en las Ucis de los hospitales: en las últimas 24 horas sólo hubo 12 más. Para el consejero de Sanidad lombardo, que la enfermedad empiece a arrojar señales positivas se debe sólo «a que nos estamos quedando en casa, donde debemos permanecer durante al menos 15 días más. Estamos a mitad del camino que debemos recorrer».

«Espero que los ciudadanos ignoren esa circular loca, insensata e irresponsable y se queden en sus viviendas», comentó Gallera en la televisión 7Gold. Las quejas también vinieron de las regiones del sur, las que hasta ahora menos contagios han contabilizado. «El mensaje es gravísimo. Se transmite irresponsablemente la idea de que hemos dejado ya la epidemia atrás», dijo Vincenzo De Luca, presidente regional de Campania.

Fuentes del ministerio del Interior explicaron que la nota en que se aclara que los niños pueden dar pequeños paseos alrededor de casa estaba motivada por los controles que habían sufrido algunas familias en la calle por parte de la Policía. «No hay ningún levantamiento» de las restricciones, aseguró el viceministro del Interior, Vito Crimi, líder interino del Movimiento 5 Estrellas, el partido principal en la coalición de Gobierno. Crimi aclaró que sólo pueden salir los niños «muy pequeños», pues para ellos es «una necesidad». «No podemos hacer que paguen por lo que está pasando, no pueden ser víctimas del aislamiento», aseguró en Rai Radio 1.

«Si alguien piensa que su hijo de 15 ó 16 años puede tener una excusa para salir de casa no ha entendido nada. Aquí estamos hablando de lo que es una necesidad », insistió Crimi. «Está claro que para un niño de dos años que vive en un piso de 40 metros cuadrados, tras varias semanas de aislamiento tal vez hay una necesidad de que salga aún más importante que la de sacar al perro. Los niños no entienden lo que está sucediendo. Necesitan saber que hay un mundo ahí fuera».

El ministerio del Interior publicó este miércoles una confusa actualización de la anterior circular para aclarar que no se cambia ninguna de las restricciones, por lo que sigue en vigor la prohibición de no salir de casa excepto por motivos laborales, de salud o de urgencia. No obstante, la nota especifica que «la posibilidad de salir con los hijos menores se consiente a uno solo de los padres para caminar siempre que esto sea en proximidad del propio domicilio y en ocasión de movimientos motivados de situación de necesidad o de salud». Los parques y jardines, se aclara, permanecen cerrados.

En medio de esta polémica, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, compareció en el Senado para anunciar que las restricciones, cuyo anterior plazo caducaba este viernes, se alargan al menos hasta el 13 de abril. «El camino por recorrer es aún largo porque sin la vacuna no venceremos nunca definitivamente a la Covid. No sólo no debemos bajar la guardia, sino que además todos debemos ser conscientes de que durante una etapa no breve deberemos saber gestionar un fase de transición», comentó Speranza en el Parlamento.