Petro pide en el Congreso «sentar unas bases de relación diferentes» con latinoamérica

Los Reyes Felipe VI y Letizia han brindado este miércoles una bienvenida al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y a su esposa, la primera dama, Verónica Alcocer, en el Palacio Real de Madrid, con motivo de su primera visita de Estado a España después de que asumiera el poder el pasado mes de agosto. Lo han hecho con todos los honores militares en el Patio de la Armería en una ceremonia a la que han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y representantes de las principales instituciones del Estado.

Petro llegó a bordo de un Rolls Royce Phantom IV escoltado por 70 caballos del Escuadrón de Escolta Real. El mismo vehículo que usó posteriormente para trasladarse al Congreso de los Diputados. Allí fue recibido por la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil. A continuación, entraron en el Palacio de las Cortes precedidos por los maceros, figura simbólica que solo se deja ver en las grandes ocasiones, y se dirigieron al Salón de Pasos Perdidos. Allí Batet y Gil le impusieron medallas del Congreso de los Diputados y del Senado, respectivamente.

El acto central de la mañana fue la intervención de Petro en el hemiciclo. Los diputados de Vox abandonaron la sala justo antes de que el presidente de Colombia iniciara su intervención ante las Cortes Generales, todo ello mientras el resto de diputados se ponían en pie aplaudiendo mayoritariamente de pie.

La visita del mandatario latinoamericano estaba precedida por las declaraciones sobre el «yugo español» que hizo una jornada antes de su viaje a Madrid. El 1 de mayo, en la celebración del Día de los Trabajadores, el mandatario dio un discurso en el balcón del Palacio de Nariño para, además de conmemorar la fecha, colocar en duda el verdadero significado de la «libertad» que se ilustra en el escudo nacional. «Los que crearon esta República, dispuestos a hacerse matar para que este país fuera libre, acuñaron esa palabra sin entender muy bien si consistía en liberarse del yugo español de la Corona, de destronar reyes, duques y príncipes, de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro a su familia, a sus amores, a sus hijos, a sus nietos, a ser esclavos por perpetuidad», señaló. Sus palabras causaron revuelo en la comunidad política española horas antes de su visita.

Cambio climático

En su discurso ante los diputados y senadores, en cambio, apostó por los lazos que unen a Colombia con España y pidió al Gobierno, que ostentará la presidenta de la UE en el segundo semestre del año, «sentar unas bases de relación diferente» con latinoamérica. Desde la tribuna se comparó con «un Quijote» cuyo único objetivo ha sido «caminar para deshacer injusticias» al tiempo que ha advertido de que el mundo se enfrenta a su extinción a menos que no se haga frente a la realidad de la emergencia climática.

El que es por ahora el primer presidente izquierdista de Colombia ha reconocido que genera discusión y también «el ataque de quienes no quieren cambios» porque creen que «el mundo está bien así», pero al mismo tiempo también concita esperanzas. «Y me da temor no poderlas cumplir», ha reconocido.

Petro también ha defendido que la principal responsabilidad de los políticos actuales es apostar por el cambio sustentado en la ciencia, ya que «la Humanidad está en peligro».

«Estamos a las puertas de extinguirnos o cambiar», ha recalcado, aceptando que por ello en ocasiones le tilden de «apocalíptico». Asimismo, ha defendido que una de las mayores riquezas de la Humanidad es la diversidad.