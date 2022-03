El patinazo de Biden con Putin estrangula la relación entre Washington y Moscú La expresión de que el líder ruso no debe seguir en el poder lamina los lazos, cercena cualquier posible reunión bilateral y amenaza el rol de EE UU en el final de la guerra

El Kremlin confirmó este lunes lo que Occidente daba por supuesto desde el sábado: que aprovechará al máximo el patinazo en Varsovia del presidente estadounidense, Joe Biden, cuando exclamó que su homólogo ruso «no puede permanecer en el poder» para escenificar que los intereses occidentales van más allá de detener la tragedia bélica en Ucrania. Después de reprobar el domingo la frase del líder americano y recordarle que a los dirigentes del Kremlin «los elige el pueblo», el portavoz, Dmitri Peskov, insistió de nuevo en que la declaración es «alarmante» y que Moscú vigilará «de cerca» los próximos comentarios del inquilino de la Casa Blanca.

La Administración de EE UU puso en marcha el mismo sábado un control de daños sobre las palabras de su jefe para evitar, en vano, respuestas como ésta. No es la primera vez que Biden añade sentencias propias a sus intervenciones, calculadas al milímetro por su equipo. No siempre acierta. Pero ninguna ha sido tan inoportuna y dada a equívocos como ese «por Dios, (Putin) no puede permanecer en el poder» que pronunció en medio de un contexto tan delicado como la guerra ruso-ucraniana y con el precedente de haber calificado a su homólogo de «criminal de guerra», «matón» y «carnicero». Hay tres versiones que tratan de explicar su locuaz mensaje: la efervescencia pasional de su encuentro con un grupo de refugiados y sus dramáticos relatos, la posibilidad de que solo fuera uno más de sus comentarios mal calculados o que involuntariamente tradujera en palabras lo que realmente piensa.

Y ésta es la peor tesis de todas. A Washington le preocupa que Putin y sus colaboradores crean que lo que en el fondo desea es una remoción del presidente ruso, pese a que el secretario de Estado americano, Antony Blinken, ha precisado que nadie busca un «cambio de régimen» en Moscú. «La reflexión del presidente fue que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o la región. No estaba discutiendo su poder en Rusia», aclaró Blinken.

De ahondar en la otra tesis, la que constituiría una «ofensa» que ningún presidente de EE UU ha pronunciado sobre su par ruso a pesar de que las relaciones bilaterales han atravesado épocas terribles, Rusia podría cortar todo vínculo con Washington, algo que nunca ha sucedido. Para encontrar un precedente similar es necesario viajar a la crisis de los misiles de 1962. Y aún entonces hubo un mínimo puente pese a la tensión entre Nikita Kruschev y John F. Kennedy. Ahora se teme que Moscú pueda tomar medidas como la expulsión de todos los diplomáticos estadounidenses.

Will Smith y Chris Rock

Ya en la noche del sábado la Casa Blanca encaró las preguntas de la prensa americana para desmentir que el líder demócrata estuviera alentando un cierre de la era Putin. Biden había dejado acongojado a su equipo y sembrado la duda internacional sobre cuál era el significado real de su frase. El peso de esa línea de texto es enorme. Lo que dice un presidente «puede enviar a nuestros valientes hombres y mujeres a la guerra. Puede traer la paz», ha declarado solemne en alguna ocasión. Esta vez amenaza el rol preeminente que EE UU podía tener destinado en la resolución de la crisis en Ucrania. Nadie vislumbra un posible encuentro entre Biden y Putin para sellar un proceso de paz y sí que Moscú abunde en el victimismo de que Occidente busca interferir en su gobernanza.

El mandatario francés, Emmanuel Macron, «nunca hubiera utilizado esas palabras». El Reino Unido también afea esta parte del discurso y el canciller alemán, Olaf Scholz, ha garantizado que modificar el Gobierno en Rusia «no es un objetivo ni una meta de la política» de su país ni de la OTAN. En casa también empiezan a producirse consecuencias. Varios cargos republicanos afirman que Biden ha «metido la pata horriblemente». Y los politólogos lamentan que su alarde verbal pusiera el peor broche imaginable a una buena oratoria contra la guerra que ha quedado tan eclipsada como la ceremonia de los Oscar tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock.

Putin no se ha pronunciado. Malo. Así resulta imposible calibrar su nivel de agravio y cuál será su reacción. También queda por ver cómo el inquilino de la Casa Blanca metaboliza los insultos procedentes del círculo de poder ruso, entre ellos que es un hombre «débil, enfermo e infeliz» que debería «pasar una revisión médica» .

Cuando Biden ocupó el Despacho Oval anunció su intención de mantener una relación estable con Putin, pese a la falta de empatía mutua. Expertos y cargos de la Administración creen que será muy difícil que vuelvan a dirigirse la palabra incluso después de la guerra, lo que, tratándose de dos superpotencias, augura una lucha de gigantes incierta en las relaciones internacionales y la posibilidad de que EE UU deba redefinir su política exterior. «Las palabras de un presidente importan», es una de las coletillas que Biden suele repetir. Y acierta.