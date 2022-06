El Papa cree que la invasión de Ucrania estuvo «de alguna manera provocada»

Para el papa Francisco la situación en la guerra de Ucrania no puede reducirse a un choque entre «buenos y malos», pues la propia invasión por parte de Rusia estuvo «tal vez de alguna manera provocada o no impedida». En una conversación con directores de revistas culturales jesuitas que tuvo lugar el mes pasado, aunque el contenido no se hizo público hasta este martes, el Pontífice muestra matices a la hora de analizar el conflicto bélico, alabando no obstante a los ucranianos por su «heroica» resistencia y criticando la «brutalidad» de las tropas rusas.

«Alguno podría decirme: '¡pero usted está a favor de Putin!'» No, no lo estoy», afirma Jorge Mario Bergoglio a modo de 'excusatio non petita'. «Sería simplista y equivocado afirmar una cosa así. Estoy simplemente en contra de reducir la complejidad a la distinción entre buenos y malos, sin razonar sobre las raíces y los intereses, que son muy complejos». En su razonamiento sobre las causas del conflicto, cita en particular al sector armamentístico, «interesado en probar y vender armas», una cuestión que, a su juicio, es la que en el fondo «está en juego».

También recuerda el Pontífice la conversación que mantuvo antes de que comenzara la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el pasado 24 de febrero, con un jefe de Estado cuya identidad no revela. Este «hombre muy sabio» le transmitió su preocupación por los movimientos de la OTAN, explicándole que la Alianza Atlántica estaba «ladrando a las puertas de Rusia» sin entender que los rusos «son imperiales» y «no permiten que se les acerque ninguna potencia extranjera». Este dirigente que temía el estallido de la guerra «supo leer la señales de lo que estaba sucediendo».

Los «buitres»

En su encuentro con los directores de las revistas de la Compañía de Jesús, la congregación religiosa a la que pertenece, Bergoglio pide «no olvidarse del drama humano de la guerra», sobre todo ahora que la preocupación inicial motivada por la invasión «se está enfriando». Invita en particular a seguir acogiendo a las mujeres y niños refugiados ucranianos para evitar que caigan en «la trata y no sean usados, porque los buitres ya están girando a su alrededor». En la entrevista Francisco revela además que tiene previsto reunirse el próximo mes de septiembre durante su viaje a Kazajistán con el patriarca Cirilo, líder de la Iglesia ortodoxa rusa y sostén religioso de Putin.

Estas declaraciones se conocen un día después de que Alexey Paramanov, un alto funcionario del ministerio de Exteriores ruso, reconociera que el Vaticano está ejerciendo como mediador en el conflicto con Ucrania. Paramanov agradeció a la Santa Sede la disponibilidad para propiciar «un diálogo abierto y reservado sobre una serie de cuestiones, principalmente ligadas a la situación humanitaria» en este país de Europa oriental. En particular, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, está trabajando para que se abran corredores que permitan retomar las exportaciones de cereales desde los puertos ucranianos, para evitar así que la hambruna se desate en los países con menos recursos debido al alza del precio de los alimentos.