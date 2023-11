Última hora de la guerra entre Hamás e Israel

Importante

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, ha denunciado en X (antes Twitter) que Israel lleva un mes “negando a la población de Gaza la ayuda, matándola y expulsándola de sus casas a bombazos”. «Es una tragedia humanitaria de proporciones colosales”.»

For 1 month, people across📍#GazaStrip have been denied aid, killed & bombed out of their homes.



Daily struggles to find bread & water. Blackouts cut people off from loved ones & the rest of the world.



This is forced displacement & humanitarian tragedy of colossal proportions. pic.twitter.com/J12Z4w0hqw