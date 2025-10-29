Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 30 de octubre de 2025
Un hombre sostiene los cuerpos de sus dos hijos en el campo de refugiados de Al Shatea en Gaza tras un ataque israelí. EFE

Israel retoma el alto el fuego tras matar a más de cien palestinos en Gaza

Trump asegura que «nada pondrá en peligro» el acuerdo de paz y exigió a Hamás «un comportamiento correcto»

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:03

Comenta

El alto el fuego en Gaza sobrevive entre acusaciones mutuas de violación del acuerdo, bombardeos y llamadas a la calma del presidente de Estados Unidos, ... Donald Trump, impulsor y garante del pacto sellado por Israel y Hamás. Los gazatíes vivieron este miércoles una jornada de funerales para despedir a los más de cien muertos causados por los bombardeos hebreos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó en la noche del pasado martes «ataques contundentes» tras el fallecimiento de un soldado en el sur de la Franja por disparos de milicianos palestinos y las bombas volvieron a caer sobre las ruinas, colegios para desplazados y tiendas de campaña del enclave. Mientras el ejército aseguraba haber alcanzado «objetivos terroristas», fuentes médicas palestinas informaron de que entre las víctimas mortales había 46 niños.

