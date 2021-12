Israel anuncia una cuarta dosis de refuerzo para frenar la variante ómicron

Como ya ocurrió con la decisión de aplicar la tercera dosis de la vacuna del Covid cuando aún la medida no era ni siquiera contemplada en Occidente, Israel se ha vuelto a situar en la vanguardia mundial de la vacunación contra el coronavirus. Las autoridades de Tel Aviv, siguiendo el consejo del panel de expertos que asesora al Ministerio de Salud en los asuntos relacionados con la pandemia, ha anunciado la puesta en marcha de la cuarta dosis para plantar cara a la rápida propagación de la variante ómicron.

La inyección, según detalló el Gobierno, está previsto que la reciban los mayores de 60 años, el personal sanitario y colectivos de riesgo como los pacientes inmunodeprimidos. Esta segunda dosis de refuerzo la recibirán una vez transcurridos cuatro meses después de la tercera vacuna, indicó el Ministerio de Salud en una nota remitida a los medios.

La medida obtuvo luz verde el martes por parte del equipo de expertos que analiza la evolución del Covid-19 en Israel. «La decisión no fue simple dada la escasez de datos que muestran que la protección ofrecida por la tercera dosis estaba disminuyendo. Pero al mismo tiempo, hay cifras aterradoras de lo que está sucediendo en el resto del mundo», señaló a 'The Times of Israel' la profesora Galia Rahav, que dirige la unidad de enfermedades infecciosas del Centro Médico Sheba y forma parte del panel que aconseja al Ejecutivo.

EN SU CONTEXTO: 9,3 millones de habitantes tiene Israel. De ellos, más de cuatro millones han recibido ya la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19.

Un segundo refuerzo. La cuarta inyección se aplicará a los cuatro meses de la inmunización con la vacuna anterior.

El primer ministro, Naftali Bennet, no ocultó su entusiasmo y ha prometido arrancar «de inmediato» la campaña. «Es una maravillosa noticia que nos ayudará a superar esta oleada de la variante ómicron que está azotando el planeta entero». Asimismo, alabó la rápida determinación del país, que vuelve a ser el primero en tomar una medida de este tipo. «Los ciudadanos de Israel fueron los primeros del mundo en recibir una tercera dosis y seguimos estando en la vanguardia con la cuarta dosis», destacó.

Un nuevo estudio

El anuncio coincidió este miércoles con la publicación de un estudio elaborado en Sudáfrica que arrojaría más luz sobre el comportamiento de ómicron. La investigación, realizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles y las principales universidades, desvela que esta cepa entraña un riesgo de ingreso hospitalario un 80% inferior en comparación con delta, y rebaja en un 30% las posibilidades de que derive en una enfermedad grave. Para extraer esas conclusiones, se compararon los datos recabados en el país de la nueva variante en octubre y noviembre con los de delta entre abril y noviembre.