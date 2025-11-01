Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una ambulancia de la Cruz Roja traslada el cuerpo de un rehén de Gaza a Tel Aviv. Reuters

Hamás entrega a Israel restos de tres personas que no pertenecen a rehenes

La organización islamista ya había advertido de que carecía de certezas sobre la identidad de los cuerpos y de las dificultades que sufre para localizar más cadáveres

M. Pérez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

Los forenses de Tel Aviv han descartado que los restos de tres cadáveres entregados por Hamás a Israel durante la noche del viernes pertenezcan a ... rehenes. La organización islamista vuelve a errar así en la devolución de los cuerpos de las últimas personas que ha mantenido secuestradas desde el 7 de octubre de 2023, lo que ha sumido a sus familiares en un nuevo ciclo de frustración y enfado. Las autoridades israelíes todavía no se han pronunciado, pero sí reconocen que la tensión aumenta por la demora de la milicia en cumplir con una de las condiciones «principales» del acuerdo de alto el fuego.

