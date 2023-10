La guerra entre Israel y Hamás, en directo: Biden visitará Israel este miércoles

Borrel insiste en la liberación inmediata de los rehenes de Hamás. El jefe de la diplomacia europea ha apoyado en Twitter al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que lo pidió ayer. “Apoyo total al llamamiento del Secretario General de la ONU. Los rehenes deben ser liberados de forma inmediata e incondicional. Se debe conceder acceso sin obstáculos a las Naciones Unidas a Gaza y a toda Gaza para entregar ayuda humanitaria, incluido agua y suministros esenciales”, escribió Borrell.

Full support to UN SG @antonioguterres’ call.



Hostages must be released immediately without conditions.



Unimpeded access must be granted to @UN to & throughout Gaza to deliver humanitarian aid, incl water & essential supplies.



Human suffering can be no bargaining chip. https://t.co/xIVadki5ASpic.twitter.com/wz7NZ58gMA