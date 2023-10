Guerra entre Israel y Hamás, en directo: EE UU, Israel y Egipto acuerdan un alto el fuego en el sur de Gaza para esta mañana

El teniente coronal israelí Jonathan Conricus ha contestado a las críticas que recibe su país por los ataques en la Franja de Gaza y el bloqueo de cualqueir tipo de suministro. “No estamos intentando matar civiles. Estamos en guerra con Hamás”, ha afirmado en un encuentro con periodistas a través de X (antes Twitter).

I try not to raise my voice during interviews, but I felt the line of questioning by @CBCNews here was totally off. We are trying to do the right thing by calling on civilians to evacuate, yet get lectured on humanity. pic.twitter.com/01dWN6QsEn