La guerra entre Israel y Hamás, en directo: Israel eleva a 222 los rehenes que tiene Hamás

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido que continúe la llegada de ayuda humanitaria y que se permita la entrada de cargamentos de combustible en Gaza para atender a la población civil. «Hay vidas que dependen de estas decisiones», ha señalado Tedros Adhanom, el director general del organismo internacional. También ha dicho que se deben respetar los corredores humanitarios para que lleguen artículos de primera necesidad a la población.

Additional @WHO medical supplies have arrived in Egypt. To make sure the lifesaving items get to thousands of people in need in Gaza, we need:

- sustained safe passage for humanitarian convoy

- fuel to be allowed in, for delivery trucks as well as health facilities.



