Israel evacúa una ciudad en el norte tras los enfrentamientos en la frontera con Líbano 

17:36

Oxfam tacha de «poco útil» las declaraciones de Sunak que animan a que Israel «gane» a Hamás

«El Primer Ministro británico tiene razón al pedir el retorno seguro de todos los rehenes de Gaza, pero no ha hecho un llamamiento al alto el fuego. La situación humanitaria en Gaza está alcanzando niveles catastróficos: con más de 3.000 palestinos muertos, ¿qué más pruebas necesita de que las precauciones para proteger a los civiles no están funcionando?

Se ha hablado mucho del anuncio de ayer de que el paso fronterizo de Rafah se abrirá con un total de 20 camiones autorizados a entrar, pero la ayuda permitida representa menos de una quinta parte de la que Gaza recibía cada día antes de la crisis.

Querer que Israel 'gane' no es una declaración útil. Nadie gana cuando la escala de sufrimiento humano, devastación y dolor es tan vasta e implacable. Necesitamos que todas las partes se comprometan a un alto el fuego y a un acceso humanitario pleno y sin restricciones a Gaza ya».