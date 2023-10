Guerra entre Israel y Gaza, en directo: Israel intensifica sus ataques por tierra y aire sobre Gaza, que queda casi incomunicada

17:52

Importante

Irán amenaza a Estados Unidos: «Si las represalias de Israel no cesan, no se librará de este fuego»

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, ha advertido en las Naciones Unidas que si las represalias de Israel contra los militantes palestinos de Hamás en la Franja de Gaza no cesan, entonces Estados Unidos «no se librará de este fuego»

«Digo francamente a los estadistas estadounidenses, que ahora están gestionando el genocidio en Palestina, que no damos la bienvenida a una expansión de la guerra en la región. Pero si continúa el genocidio en Gaza, no se librarán de este fuego», dijo en una reunión de la Asamblea General sobre Oriente Medio, compuesta por 193 miembros