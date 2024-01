La guerra de Gaza se extiende en el Mar Rojo y pone a Estados Unidos e Irán frente a frente

En su punto más angosto, el estrecho de Bab al-Mandab tiene apenas 30 kilómetros de ancho. Si se le resta el espacio que ocupa la isla de Mayyun, quedan solo 22 kilómetros navegables, nueve más que en el Estrecho de Gibraltar. La puerta al Mar Rojo es un embudo para el comercio entre Asia y Europa en uno de sus puntos neurálgicos, de camino hacia el Canal de Suez. Por las aguas que separan Yemen y Yibuti circulaba el 12% del comercio mundial y un 30% del tráfico de mercancías; cada día, medio centenar de buques capaces de transportar productos por valor de hasta 9.000 millones de dólares cruzaban este punto.

Cruzaban, en pasado, porque la zona se ha convertido en uno de los puntos más calientes del planeta. Desde que el pasado 19 de noviembre los rebeldes hutíes que controlan la costa de Yemen secuestraron el carguero Galaxy Leader en una operación digna de película, los ataques se han multiplicado. Son la respuesta que estos chiítas dan a la ofensiva militar de Israel en Gaza y han provocado una desbandada entre las principales navieras del mundo, que han optado por dar la vuelta a toda África para llegar a Europa. Es un viaje alternativo que suma unos 7.000 kilómetros al trayecto, entre 10 y 15 días de navegación y varios millones de dólares a la factura.

Hacia el estrecho de Gibraltar Eilat Canal de Suez EGIPTO Territorio controlado por los hutíes Mar Rojo SUDÁN YEMEN Estrecho de Bab el-Mandeb Ruta para bordear África por el cabo de Buena Esperanza (Suráfrica) Islas de Hanish Mar Rojo YEMEN 22 km ERITREA YIBUTI 17 cargueros atacados desde el 19 de noviembre Las cinco rutas marítimas más usadas Barcos al día La Mancha 400 Suez Ormuz 50 Panamá 55 38 Malaca 230 Cabo de Buena Esperanza Hacia el estrecho de Gibraltar Canal de Suez Eilat Ruta descartada por los ataques hutíes Río Nilo EGIPTO Territorio controlado por los hutíes Mar Rojo Hacia el estrecho de Malaca SUDÁN YEMEN Estrecho de Bab el-Mandeb SOMALILANDIA PUNTLANDIA ETIOPÍA Ruta para bordear África por el cabo de Buena Esperanza (Suráfrica) Islas de Hanish Mar Rojo YEMEN 22 km ERITREA 17 cargueros atacados desde el 19 de noviembre Mayyun YIBUTI Golfo de Tayura Lago Assat Japón China Lago de Goubet EE UU Francia SOMALILANDIA Las cinco rutas marítimas más utilizadas Barcos al día La Mancha 400 Suez Ormuz 50 55 Panamá 38 Malaca 230 Cabo de Buena Esperanza Hacia el estrecho de Gibraltar ISRAEL IRAK Golfo Pérsico Canal de Suez SIRIA IRÁN Alejandría Eilat KUWAIT Río Nilo Estrecho de Ormuz Petroleros del golfo Pérsico CATAR Golfo de Omán EGIPTO ARABIA SAUDÍ EMIRATOS ÁRABES Yedah Territorio controlado por los hutíes SUDÁN OMÁN Mar Rojo Hacia el estrecho de Malaca YEMEN ERITREA Ruta descartada por los ataques hutíes Estrecho de Bab el-Mandeb 500 km Adén Socotra YIBUTI PUNTLANDIA SOMALILANDIA ETIOPÍA SOMALIA Ruta para bordear África por el cabo de Buena Esperanza (Suráfrica) Detalle de la zona Islas de Hanish Mar Rojo Asab ERITREA 22 km Mayyun Golfo de Adén Al-Bahiyah YIBUTI 17 cargueros atacados desde el 19 de noviembre Golfo de Tayura Lago Assat Japón Lago de Goubet China EE UU Francia Bases militares extranjeras SOMALILANDIA Las cinco rutas marítimas más utilizadas del mundo Barcos al día La Mancha 400 Suez Ormuz 50 55 Panamá Malaca 38 230 Cabo de Buena Esperanza Hacia el estrecho de Gibraltar ISRAEL Canal de Suez IRAK SIRIA Alejandría IRÁN Golfo Pérsico Eilat KUWAIT Río Nilo Estrecho de Ormuz Petroleros del golfo Pérsico EGIPTO Golfo de Omán CATAR ARABIA SAUDÍ EMIRATOS ÁRABES Yedah SUDÁN OMÁN Territorio controlado por los hutíes Mar Rojo Estrecho de Bab el-Mandeb ERITREA YEMEN Hacia el estrecho de Malaca Ruta descartada por los ataques hutíes 500 km Adén Socotra YIBUTI PUNTLANDIA SOMALILANDIA ETIOPÍA SOMALIA Ruta para bordear África por el cabo de Buena Esperanza (Suráfrica) Detalle de la zona Islas de Hanish Mar Rojo Asab 22 km Mayyun Al-Bahiyah Golfo de Adén 17 cargueros atacados desde el 19 de noviembre YIBUTI Golfo de Tayura Lago Assat Lago de Goubet Japón China Francia EE UU Bases militares extranjeras SOMALILANDIA Las cinco rutas marítimas más utilizadas del mundo Barcos al día 400 Canal de La Mancha 50 Canal de Suez 38 Estrecho de Ormuz 55 Canal de Panamá Estrecho de Malaca 230 Cabo de Buena Esperanza

Batalla naval

La reacción de Estados Unidos y de los países que le acompañan en la Operación Guardián de la Prosperidad ha sido contundente. La superpotencia americana ha desplegado en la zona un segundo grupo de ataque, liderado por el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y compuesto por destructores y otros buques de guerra, y el pasado 30 de diciembre sus helicópteros de combate protagonizaron el primer enfrentamiento naval.

Barcos hutíes trataron de abordar el portacontenedores Maersk Hangzhou, pero los efectivos de seguridad a bordo lograron repeler el ataque hasta que aparecieron los militares estadounidenses, que hundieron tres de las embarcaciones y mataron a 10 rebeldes. «Estamos dispuestos a tomar acciones decisivas, y no dudaremos en seguir haciéndolo para evitar amenazas al libre tránsito por el Mar Rojo. Los hutíes no deberían confundirse, estamos comprometidos con la persecución de quienes lleven a cabo ataques y secuestros», advirtió el secretario de Defensa británico, Grant Shapps.

Por su parte, el responsable de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, llamó a su homólogo iraní para dejarle las cosas igual de claras. «Irán tiene también responsabilidad en la prevención de estos ataques, ya que lleva mucho tiempo apoyando a los hutíes. Y la situación es una amenaza para la vida de personas inocentes y de la economía global», comentó tras la conversación el último día de 2023. Pero no parece que los ayatolás se hayan amedrentado, porque el miércoles decidieron irrumpir en el teatro bélico del Mar Rojo con un destructor, el Alborz. «La Marina iraní lleva desde 2009 en la zona para asegurar el tránsito de mercancías, combatir a los piratas y otros objetivos», informó la agencia de noticias Tasnim sin hacer mención alguna a los hutíes.

Temor al contagio del conflicto

«Este buque va a hacer labores de inteligencia para recabar los movimientos de Estados Unidos en la zona, y buscar servir como elemento disuasorio para acciones contra los hutíes. Sin duda inhibirá algunas de nuestras maniobras, porque es un factor que hay que tener en cuenta y que eleva la tensión en la región y refleja las aspiraciones hegemónicas de Irán», ha afirmado en CNN el excomandante supremo de las fuerzas aliadas de la OTAN, el general retirado Wesley Clark. «Habrá que ver si los hutíes cesan en sus ataques o si se ven envalentonados por la presencia del destructor. Si sucede eso último, Estados Unidos tendrá que afrontar el reto militar que supone», añadió.

No será el único: India también ha destinado dos navíos a la zona y China, que cuenta con una base militar en Yibuti, está debatiendo cuál debe ser su presencia. De esta manera, confluyen todos en el escenario perfecto para que los dos grandes actores que permanecen a la sombra del conflicto palestino-israelí acaben por enfrentarse cara a cara. Estados Unidos como principal aliado del país hebreo por un lado e Irán, el gigante chiita, como soporte de los grupos musulmanes por el otro. Cualquier error de cálculo puede materializar el temor a que la guerra entre Israel y Hamás se extienda por Oriente Medio. No en vano, aunque el Estado Islámico reivindicó la autoría de los atentados que dejaron casi un centenar de muertos en Teherán, el gobierno iraní no dudó el jueves en señalar a Estados Unidos e Israel como culpables.

Objetivos inconfesables

«Los hutíes no son una marioneta de Irán como sucede con Hezbolá. Es verdad que ese país los arma y los apoya económicamente, pero también que están separados por diferencias sustanciales sobre lo que hay que hacer», explica Jesús A. Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). El analista, al que no han sorprendido los ataques de los rebeldes, enmarca sus acciones en el conflicto que les enfrenta con Arabia Saudí, de mayoría sunita. «Han aprovechado la situación en Gaza para llamar la atención de Estados Unidos, y su objetivo puede ser ganar fuerza para unas negociaciones con Riad», sostiene Núñez.

Hutíes se manifiestan en la capital de Yemen, Saná, a favor de los rebeldes, Reuters

Washington ha apoyado a Arabia Saudí en el conflicto que enfrenta al país con los hutíes, a los que Trump puso una etiqueta de 'terroristas' que después Biden retiró, pero el reino del Golfo Pérsico ha sido incapaz de materializar la rápida victoria que auguró con la Operación Tormenta Decisiva de 2015. «Es un desastre. No tiene capacidad para estabilizar la frontera sur», señala Núñez.

De forma paralela, Donald Trump cometió un error estratégico al acabar con el acuerdo nuclear de Irán. «Ahora trata de disuadir un ataque estadounidense activando peones donde puede. Los hutíes son una parte de ese eje de resistencia. Y, como a diferencia de Corea del Norte, no cuenta con el elemento disuasorio de una bomba atómica, Irán enfatiza el enriquecimiento de uranio», explica Núñez.

Espectacular secuestro del buque Galaxy Leader a manos de islamistas hutíes. ¡Utilizan hasta un helicóptero de guerra! pic.twitter.com/dVU2TvGB57 — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) November 20, 2023

Sin embargo, el codirector del IECAH no cree que Irán quiera escalar la situación. «No está obligando a Israel a diversificar sus fuerzas en diferentes frentes», señala. Lo que no tiene tan claro es que Estados Unidos también busque el sosiego. «Pedro Sánchez no quiere participar en la operación del Mar Rojo porque parece que el objetivo no es solo proteger el tráfico marítimo sino aprovechar el despliegue para atacar a los hutíes en Yemen, lo cual podría llevar a una escalada de la violencia. Y España no se quiere meter ahí», comenta Núñez. No obstante, reconoce que la operación liderada por la marina americana sí puede solucionar los problemas de tránsito. «Los seguros encarecerán las primas, pero el tráfico no quedará bloqueado», prevé.

El fundador de la plataforma de transporte Freightos, el británico-israelí Zvi Schreiber, prevé un incremento de costes puntual. «Los fletes han subido ya un 30%, pero no es especialmente dramático porque el sector del transporte marítimo es muy volátil. El problema es que amenazan con pasar de 1.600 dólares a 4.000, y eso sí que es sustancial. Si el precio se mantiene tan alto durante un tiempo prolongado, podría trasladarse a los consumidores», comentó en una entrevista con la BBC. «Lo positivo es que estamos en temporada baja, porque la alta es la que se produce antes de la Navidad, y hay capacidad suficiente, no como sucedió con el Covid o cuando el Ever Given bloqueó el Canal de Suez», apostilló.