Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 9 de septiembre de 2025
Momento del ataque al 'Family'. RR SS

Un dron ataca un barco de la flotilla con ayuda para Gaza y causa un incendio en su cubierta

El 'Family' estaba atracado un puerto de Túnez, que descarta una «acción hostil» o «externa» contra la embarcación

I. Juez

Martes, 9 de septiembre 2025, 06:22

Un dron atacó esta madrugada a uno de los principales barcos de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza que se encontraba atracado junto ... con el resto de estas embarcaciones en las costas de Túnez. La agresión no provocó daños personales, aunque sí un incendio en la cubierta del 'Familly'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  2. 2 Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo
  3. 3

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  4. 4 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  5. 5 La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
  6. 6 Clavijo: «La condonación de la deuda nos deja con cara de bobo»
  7. 7 Detenidos tres jóvenes, uno de ellos menor, por un robo con violencia a un joven con discapacidad en Los Realejos
  8. 8 Pétalos y vítores de «¡Viva la Virgen del Pino!» para honrar a la patrona de los grancanarios
  9. 9 Vuelta a las aulas en Canarias: la matrícula cae en todos los niveles salvo FP y la educación de 0 a 3 años
  10. 10 Gran Canaria y Tenerife Norte, entre los diez aeropuertos europeos que más reclamaciones generan

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un dron ataca un barco de la flotilla con ayuda para Gaza y causa un incendio en su cubierta

Un dron ataca un barco de la flotilla con ayuda para Gaza y causa un incendio en su cubierta