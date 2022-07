Aumentan a 69 los muertos en Irán por las fuertes inundaciones

Las fuertes inundaciones han devastado Irán, donde ya hay al menos 69 muertos durante el fin de semana. Según ha confirmado este domingo el Ministerio del Interior, la ferocidad de las tormentas azotó casi la totalidad del país en las últimas 72 horas, afectando 24 de las 31 provincias, y concretamente la capital, Teherán, donde el balance de víctimas mortales supera la treintena. Hasta el momento, más de cuarenta personas han resultado gravemente heridas y aún permanecen desaparecidos 45 ciudadanos. Un total de 37.000 viviendas quedaron totalmente destruidas y más de 20.000, con graves daños.

Según el balance de Pir Hossein Kolivand, jefe de la Sociedad de la Media Luna Roja, 20 provincias, 111 ciudades, más de 500 aldeas y 29 rutas de transporte se han visto afectados por las inundaciones. El líder supremo ayatolá, Alí Jamenei, ha expresado sus condolencias a las familias damnificadas y pidió a las autoridades tomar medidas necesarias para reparar los daños. Kolivand detalló que un gran número de personas fueron trasladadas a zonas seguras y se les proporcionó alojamiento de emergencia en tiendas de campaña de la Media Luna Roja, así como alimentos y otros productos básicos.

A pesar de la devastación provocada, parece ser que lo peor aún no ha pasado. La agencia meteorológica iraní emitió la alerta de nivel rojo para este domingo y también para mañana en la zona sur y oriente del país, por lo que las desgarradoras cifras de fallecidos y desaparecidos podrían aumentarse sobremanera. La Policía ha cerrado carreteras en las zonas rurales ante la posibilidad de corrimientos de tierra, mientras las autoridades temen más víctimas mortales en las próximas horas.

Mohammad Hassan Nami, viceministro y jefe de la organización de gestión de crisis, señaló en ese sentido que «es posible que el sur de Teherán esté cubierto por las lluvias torrenciales esta noche (para ayer) o incluso mañana (hoy), porque el cambio climático así lo demuestra», según recoge el diario iraní 'Entekhab'.

La situación meteorológica en el país, afirmó Nami, continúa siendo peligrosa. «Vimos que en la provincia de Qom nadie esperaba tales lluvias, pero su intensidad fue muy alta e incluso provocó la evacuación de dos aldeas y su alojamiento de emergencia», explicó el viceministro iraní, quien aprovechó la ocasión para dolerse por las víctimas mortales del temporal. «Lamentablemente hemos visto que varios de nuestros seres queridos en todo el país han perdido la vida por estar en el camino de los ríos».

Piden no viajar

Por ello, el objetivo es «salvar vidas», afirmó el jefe de la organización de gestión de crisis. ¿Cómo? «Debemos poner atención de cualquier área que pueda ser objetivo de la humedad y las masas nubosas, pero la gente debe tener cuidado de no estar en el camino del río y y evitar estar en entornos inestables». En ese sentido, pidió que los ciudadanos «no viajen en absoluto, porque no hay advertencia sobre la inundación y probablemente sea en una ruta que no dará la oportunidad de salir del área», subrayó.

El viceministro aseguró asimismo que el nivel de preparación de la flota aérea iraní frente a la crisis meteorológica «está lista». «Utilizamos diecinueve helicópteros de la Media Luna Roja y brindamos asistencia. Somos fuertes. Todavía no hemos utilizado el poder de las fuerzas armadas en las últimas inundaciones, y hay muchas organizaciones y redes no gubernamentales que están listas para ayudar», remarcó Nami. Desde la Sociedad de la Media Luna Roja se ha confirmado el rescate de 3.000 personas.