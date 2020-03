Nueva York prohibe congregaciones de más de 500 personas por el coronavirus

Tampoco se verán afectados los grandes edificios de oficinas, por ejemplo, pues la medida se refiere a las congregaciones de más de 500 personas en una misma sala, no repartidas en varios espacios de un inmueble, aclaró el gobernador.

La prohibición no afectará a escuelas, hospitales, residencias de ancianos o al sistema público de transporte, según explicó Cuomo en una conferencia de prensa.

328 casos en el Estado

Estas drásticas medidas llegan cuando se han detectado en el estado de Nueva York un total de 328 personas con coronavirus, 112 casos más que el día anterior. Por el momento, ningún paciente ha fallecido.

La cifra, según insistió Cuomo, representa con toda seguridad solo una fracción del total de neoyorquinos con el virus, dado que el número de pruebas sigue siendo limitado.

Hasta ahora, confirmó, en el estado de Nueva York se han llevado a cabo 2.314 tests desde el arranque del brote, pero las autoridades están trabajando contrarreloj para aumentar la capacidad lo más rápidamente posible. Así, se ha autorizado a 28 laboratorios del estado a efectuar estas pruebas y se está llegando a acuerdos con otros a nivel nacional para multiplicar el número de pruebas que se podrán hacer cada día. Ello supondrá, según recalcó el gobernador, que el número de casos confirmados seguirá aumentando de forma importante en los próximos días, en línea con las trayectorias que se han visto en países como China, Corea del Sur o Italia.

Por ahora, Nueva York ha optado por no cerrar escuelas primarias y secundarias a menos que haya posibles casos de la enfermedad, pero en la víspera ya adelantó planes de clausurar las universidades públicas. Este jueves, la Arquidiócesis de Nueva York anunció que cerrará sus escuelas primarias la próxima semana, lo que afectará a más de 19.000 estudiantes, según The New York Times.

Mientras, Nueva York mantiene operando con normalidad su enorme sistema público de transporte, que ya está experimentando claras reducciones en el número de pasajeros, según confirmó Cuomo.

La mayor concentración de casos en el estado se da en la localidad de New Rochelle, a las afueras de la Gran Manzana, con un total de 148 en el condado de Westchester, del que forma parte.

Dentro de la ciudad de Nueva York se han registrado 95 casos, con 43 nuevos con respecto al día anterior, según los datos facilitados por el gobernador.