Navalni condenado a 45 días de cárcel por protesta ante investidura de Putin

Como ocurriera ya en otras ocasiones en el último año y medio, Navalni ignoró las alternativas que le plantearon las autoridades moscovitas y convocó a sus partidarios en la histórica plaza Pushkin.

Después, el tribunal trató el segundo caso abierto contra el opositor por negarse a obedecer a las fuerzas del orden y resistirse violentamente cuando intentaron llevarle detenido el 5 de mayo.

"Todos vieron perfectamente que no me resistí, que simplemente unos individuos que nadie sabía quiénes eran me maniataron y me llevaron hasta el furgón policial", respondió Navalni.

Sus abogados denunciaron que el caso tiene "un claro contenido político" y que el objetivo es impedir que Navalni pueda actuar después de la investidura y la formación del nuevo Gobierno ruso.