Muere el primer estadounidense luchando en Ucrania

Puede que Joe Biden haya cumplido su promesa de no enviar estadounidenses a morir en Ucrania, pero eso no ha impedido que ocurra. El ex marine de 22 años Willy Cancel se ha convertido en el primero en morir luchando en ese conflicto, según han contado sus padres a la cadena CNN. El Departamento de Estado intenta verificarlo, porque su cuerpo no se ha recuperado aún.

Hubo otro estadounidense que murió en Ucrania el 15 de marzo, justo cuando Cancel acababa de aterrizar en Polonia. James Whiney Hill, de 67 años, murió comprando pan, una de las 10 personas que hacían cola en Chernhiv, la ciudad al norte de Ucrania en la que trabajaba como profesor desde hacía 25 años, cuando les explotó encima la artillería rusa. Dos días antes el también estadounidense Brent Renaud, de 51 años, se había convertido en el primer periodista extranjero en fallecer en el conflicto, al ser ametrallado su vehículo al pasar un control de seguridad cerca de Irpin. Cancel tiene ahora el dudoso honor de convertirse en el primer luchador estadounidense que muere en el conflicto.

La justicia de la causa y el heroísmo de su gente ha convertido a Ucrania en un auténtico imán para románticos de todo el mundo que se han alistado por su cuenta como si fueran las brigadas internacionales de la Guerra Civil española. Se calcula que más de 20.000 jóvenes de 52 países se han unido a la Legión Internacional del Ejército Ucraniano, que el jueves perdió también a un joven británico. Cancel estaba casado y tenía un bebé de siete meses. Al producirse la invasión trabajaba en un correccional de Tennessee y fue contratado para esta misión por una compañía privada de mercenarios. «Creía firmemente en que esto no debería estar pasando y quería ayudar de todo corazón», dijo su madre a CNN.