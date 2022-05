Moscú anuncia la evacuación de los soldados heridos de Azovstal El Kremlin asegura trasladar a los lisiados a Donetsk para darles tratamiento médico pero Kiev no confirma la información

Ucrania vive ya 83 días de guerra continua bajo los ataques rusos. Los militares que aún quedan en la acería Azovstal de Mariúpol seguían este lunes bloqueados, sin apenas agua, comida ni medicinas desde hace días. Los corredores humanitarios abiertos en las últimas jornadas lograron dejar libres a los civiles, aunque aún quedan soldados en las instalaciones.

Las negociaciones del fin de semana para evacuar a los defensores heridos fueron infructuosas, pero este lunes se dio un nuevo intento, aparentemente. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció un alto el fuego en las inmediaciones de la planta siderúrgica para favorecer la salida de los militares que no se encuentren en óptimas condiciones. Según Moscú, el corredor humanitario se logró tras alcanzar un acuerdo «con representantes de las tropas ucranianas», por el que los soldados heridos «serán llevados a la ciudad de Novoazovsk, en Donetsk, donde se les brindará tratamiento médico». No obstante, Kiev no confirmó la información.

El jefe adjunto de la milicia de la autoproclamada república de Donetsk, Eduard Basurin, por su parte, prefirió no comentar las declaraciones que en los últimos días afirmaban que una decena de personas habían logrado salir de la planta de Azovstal, donde las fuerzas ucranianas continúan parapetadas. Medios de Kiev confirmaban el sábado que aún quedaban unos 600 heridos en Azovstal, muchos de ellos de «gravedad», en condiciones «precarias e insalubres».

«La situación es muy mala», explicó un representante de la Policía Estatal de Donetsk que permanece en la acería y describió cómo se encuentran. En un «gimnasio enorme, con unas pocas docenas de literas, el resto está en el suelo. Hay luchadores sin extremidades. Sin brazos o piernas, y otros sin lesiones graves. Las condiciones, insalubres completas. Es terrible», afirmó.

«Necesitan ser salvados ya»

Por otra parte, familiares de los combatientes de Mariúpol se desplazaron a Ankara para pedir al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que involucre al líder chino, Xi Jinping, en el rescate de los defensores de Azovstal. «Encuentre formas de llevar a cabo la extracción y la evacuación. La gente allí está en condiciones terribles. Necesitan ser salvados ya», declararon los allegados, que denunciaron que Moscú bombardea Azovstal todos los días y lanza las llamadas bombas 'antibúnker', que pesan 500 kilogramos, sobre la planta.

Mientras, los ataques continuaron este lunes en la región de Lugansk. Severodonetsk y Lisichansk sufrieron bombardeos, en los que al menos diez personas perdieron la vida, según informó el gobernador de la región, Sergei Gaidai, quien señaló que «el hospital ha sido bombardeado nuevamente». También fue objeto de destrucción una empresa de investigación y producción. El Ejército del Kremlin «ha estado disparando fuego por toda la ciudad todo el día. Las casas han sido dañadas. Edificios de gran altura bombardeados caóticamente en diferentes áreas del centro regional», denunció Gaidai, quien detalló que es «extremadamente difícil controlar el área en este momento debido a los nuevos ataques». Por todo ello, instó a la ciudadanía que aún permanece en la localidad a que se mantuviera a resguardo.