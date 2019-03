Miles de estudiantes intentan mantener la protesta en Argelia

El mandatario está desde el pasado 24 de febrero ingresado en un hospital de Suiza sin que haya transcendido cual es su estado real de salud.

Al grito recurrente de "Had chaab la yurid la Buteflika la Said", (este pueblo no quiere ni a Buteflika ni a Said) en referencia a su hermanos o "Poder asesino", los estudiantes intentaron hoy marchar a la plaza de la Grand Post, epicentro de la capital, pero se toparon con un férreo dispositivo policial.

La policía solo dejaba avanzar, con extremada lentitud y mucha precaución a los automovilistas, que en la mayoría de los casos secundaban la protesta haciendo sonar el claxon de sus vehículos.

Avanzada la tarde, los antidisturbios volvieron a utilizar botes de gas pimienta para dispersar la manifestación que desbordaba y se arracimaba por las escarpadas callejas que comunican las principales arterias de la capital.