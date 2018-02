May y Corbyn fijan posiciones ante una semana clave para el "brexit"

Corbyn dará este lunes más detalles al respecto en su esperada intervención, en la que recordará que la UE "no es la raíz de todos nuestros problemas", aunque el brexit tampoco los "resolverá", según extractos del texto difundidos este domingo.

La opción May: Sólo acuerdos especiales con algunos sectores.

"La verdad es más sencilla y está en nuestras manos. El brexit será lo que hagamos de él juntos, de las prioridades y opciones que tomemos en las negociaciones", destaca el veterano líder laborista.

El Gobierno de May, por contra, quiere un brexit duro, para sacar al país la unión aduanera y el mercado único, pero, según algunas informaciones, aspira también a mantener acuerdos especiales con el club comunitario para ciertos sectores económicos y asegurar así una relación comercial "fluida" tras el divorcio.

Bruselas ha advertido de que Londres no puede obtener un brexit ni un "mercado único a la carta" y espera que May aporte más claridad al respecto en el discurso que pronunciará el próximo viernes, cuya hora y lugar no están aún confirmados.

Ambas partes prevén empezar el próximo mes una nueva fase de las conversaciones, centrada en el periodo de transición, que la UE quiere que termine en diciembre de 2020 pero que el Reino Unido prefiere que sea en marzo de 2021.

Hasta entonces, May deberá superar importantes escollos domésticos, como una enmienda planeada por un grupo de diputados conservadores -partidarios de la permanencia en la UE- a un proyecto de ley del Gobierno sobre comercio, en la que se pedirá que el Reino Unido continúe en la unión aduanera después del brexit.