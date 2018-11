May comienza campaña para convencer al Parlamento satisfecha sobre Gibraltar

La premier manifestó en la Cámara de los Comunes que España no "ha conseguido lo que quería" respecto a Gibraltar porque el texto legal del acuerdo de salida "no ha sido modificado", algo que "pidió repetidamente" ese país.

Soberanía

España no reconoce la soberanía británica en ese territorio, ubicado en el sur de la península Ibérica y cedido a Londres en virtud del Tratado de Utrecht (1713), en el que no se contempla que el Peñón pueda ser cedido a otro país o declararse independiente.

Debate parlamentario

May se centra ahora en conseguir luz verde para el texto en la Cámara de los Comunes, algo que se antoja complicado después de que la oposición laborista, el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte y los tories euroescépticos hayan adelantado que votarán en contra.

La conservadora apeló este lunes a la responsabilidad de los parlamentarios al dibujar un escenario de "división" e "incertidumbre" si el pacto no sale adelante.

May argumentó que dar el visto bueno al acuerdo supone "seguir adelante con la construcción de un brillante futuro de oportunidades" mientras que rechazarlo equivaldría a "regresar a la casilla de salida".

"Nadie sabe lo que pasará si el acuerdo no se aprueba", señaló la política conservadora, después de que el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, reiterara hoy que el texto sellado en Bruselas el domingo es el "único posible".

"Este es el único acuerdo posible. Así que, si la Cámara (de los Comunes) dice que no, no tendríamos acuerdo. No es intención de la primera ministra (Theresa May), ni del gabinete ni del Parlamento tener un segundo referéndum. Este es el acuerdo", recalcó Juncker.