May aplaza la votación del acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes

Horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sentenciase que Reino Unido tiene derecho a parar el Brexit de forma unilateral, sin consenso con los otros 27 Estados miembro del bloque, May ha hablado de urgencia con su gabinete.

Aunque la 'premier' siempre había defendido que seguiría adelante con el actual proceso, según el cual Reino Unido saldrá de la UE el 29 de marzo de 2019, finalmente ha confirmado que no habrá votación parlamentaria el martes sobre el acuerdo pactado con el resto de socios comunitarios, según dos fuentes consultadas por la responsable de información política de la BBC, Laura Kuenssberg.

También han ofrecido esta misma versión periodistas de 'The Guardian' o el 'Financial Times', a la espera de que el Ejecutivo se pronuncie oficialmente. Fuentes laboristas han avanzado que May realizará una declaración a las 15.30 (16.30 hora peninsular en España), según la agencia de noticias Reuters.

Este mismo lunes, una portavoz de Downing Street aseguró que la votación tendría lugar como estaba previsto e incluso apuntó que May aún confía en ganar esta cita clave. En este sentido, alegó que el fallo del TUE no implicaa ningún cambio en la posición del Gobierno británico en relación al Artículo 50, cuya activación dio origen al proceso en marcha.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha advertido de que «si los rumores del retraso (de la votación) son correctos», sería una «cobardía patética» por parte de la 'premier' y de su Gobierno. «Se han quedado sin camino y ahora necesitan apartarse», ha aseverado en Twitter.