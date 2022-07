Maduro vuelve a quedarse sin el oro de Venezuela

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha confirmado que el comité creado por Juan Guaidó para administrar el Banco Central de Venezuela tendrá acceso a las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. La Corte rechazó los argumentos de los abogados de Nicolás Maduro, que exigían la anulación de las decisiones previas de los jueces ingleses, porque el Tribunal Supremo de Venezuela negó la autoridad de Guaidó para nombrar a gestores del banco central.

El caso comenzó en los tribunales ingleses en 2020, con una demanda del Gobierno de Maduro para que el banco central del Reino Unido devolviera el oro que guardaba en nombre del Estado venezolano, a fin de pagar la política sanitaria contra el coronavirus. En diciembre del pasado año, el Tribunal Supremo inglés sentenció que el consejo nombrado por Guaidó era el legítimo gestor, basándose en que es reconocido por Londres como el legítimo presidente interino del país americano.

En los próximos días, los abogados de Maduro tendrán que anunciar si quieren recurrir ante el Tribunal de Apelación la sentencia que ha dictado la magistrada Sarah Cockerill. En ella, la juez de la Corte Comercial afirma que las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela negando el derecho de Guaidó a nombrar un fiscal general o un consejo gestor del banco central son incompatibles con las sentencias anteriores del caso en Londres.

Un aspecto circular

En primera instancia, el Tribunal Superior rechazó entregar el oro, valorado entonces en torno a mil millones de euros, al Gobierno de Maduro, porque consideró la autoridad del consejo de Guaid. Reino Unido le reconoció como presidente interino en 2019. Como otros países europeos y Estados Unidos, calificó como fraudulentas las elecciones de 2018 que renovaron la presidencia a Maduro.

La sentencia de Cockerill tiene un aspecto circular. La jueza afirma que, puesto que el Gobierno británico no reconoce la legitimidad del gabinete de Maduro para ningún propósito, no puede revertir las sentencias anteriores. Si el presidente interino legítimo de Venezuela es Guaidó, tiene también legitimidad para hacer los nombramientos. Y la juez observa faltas graves en el procedimiento judicial seguido por el Tribunal Supremo de Venezuela para llegar a la conclusión de que el consejo de Guaidó no tiene autoridad legal en el país.