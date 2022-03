Lyubov Sobol: «Mientras Putin se siente en el Kremlin, Navalni no será libre» La abogada del principal opositor al régimen reconoce en una entrevista a MujerHoy que nunca pensó que el presidente ruso fuera a iniciar la guerra en Ucrania

Lyubov Sobol (Moscú, 1987). / R. C.

Lyubov Sobol (Moscú, 1987) recibió este martes en Estonia, a donde tuvo que exiliarse para proteger su vida, la noticia de que Alexéi Navalni, el principal opositor político del Gobierno ruso, ha sido declarado culpable de fraude y condenado a nueve años de cárcel en régimen severo. No le sorprendió. La abogada y mano derecha de Navalni, y por tanto en el ojo de mira del régimen de Putin, sabe que la justicia rusa actuará al dictado de un hombre que hoy, también, se ha convertido en una amenaza mundial: Vladímir Putin.

«Estaba claro que Putin no querría dejar salir a Navalni de prisión y propondría nuevos términos. Él está en prisión no porque haya cometido algún tipo de delito, sino porque fue opositor de Putin, reclamó la presidencia y dijo la verdad. Mientras Putin se siente en el Kremlin, Navalni no podrá salir libre», asegura Sobol en declaraciones a MujerHoy, revista a la que ha concedido una entrevista que llegará a los quioscos en unos días.

En Rusia, recuerda, «cualquier actividad de oposición está prohibida. Putin está arrebatando el futuro de los rusos y haciendo imposible cualquier transferencia pacífica del poder en el país: las elecciones están prohibidas, todos los críticos están encarcelados. Seguiremos luchando por Rusia, pero cada día es más difícil».

Lyubov Sobol, que cree que de haberse quedado en Rusia «ahora mismo estaría en una celda de aislamiento de una cárcel», decidió exiliarse «para poder seguir trabajando», aunque es consciente de que ningún opositor a Putin puede estar tranquilo esté donde esté. El envenenamiento de Navalni es un buen ejemplo. Y eso que él tuvo suerte. «Ahora está en régimen de aislamiento total. Las cárceles rusas son muy duras y ese tipo de régimen es más duro todavía. Son condiciones infrahumanas que rompen a las personas, las destruyen», explica Sobol, quien no puede tener la comunicación que le gustaría, ni la deseable, con su defendido.

«Pido perdón al pueblo ucraniano por no haber hecho lo suficiente para pararlo», dice Sobol a MujerHoy, al tiempo que reconoce que, «a pesar de conocerlo muy bien, de saber que es una persona peligrosa, que no cree en el diálogo, nunca pensé que diera el paso de invadir Ucrania».