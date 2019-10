Los socialistas necesitarán pactos en Portugal

Por un lado, la euforia del Bloco con el 9,47% de los votos. Es ligeramente inferior al 10,19% obtenido hace cuatro años, lo que no le ha impedido encarecer su respaldo a los socialistas, a los que proponen un pacto revisable año a año para aprobar Presupuestos.

Ajenos al crecimiento de la diversidad del hemiciclo, la fiesta socialista se desató en cuanto se publicaron los sondeos a pie de urna, que venían a confirmar no solo una victoria esperada, sino que traía además el derrumbe de la derecha.

"Derrota histórica", ha sido una frase repetida por dirigentes del PS, exultantes ante la caída del PSD, que obtiene un 27,9%, su resultado más bajo desde 1983 y se deja doce escaños, aunque su líder, Rui Rio, sostuvo que el resultado era similar al de hace cuatro años.

"No alcanzamos el objetivo, pero no es la gran derrota que muchos preveían, esa gran derrota no existió", negó Rio, quien considera que este domingo el partido ha dado "un paso al frente para reconquistar la confianza" de los portugueses.

Peor suerte que el PSD ha corrido el democristiano CDS-PP, que en una sola noche cae al 4,3% de los sufragios (pasa de 18 a 5 diputados) y pierde a su líder, Assunção Cristas, quien ha anunciado que dimite y que convocará un congreso extraordinario para elegir sucesor lo antes posible.