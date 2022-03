Lenin vive en Gagauzia

Una estatua de Lenin preside la entrada a la pequeña escuela de la localidad de Congaz, en la región de Gagauzia, al sureste de Moldavia. Hace años había cientos de monumentos dedicados al primer líder de la Unión Soviética por todo el país. Poco a poco, empezaron a desaparecer, a medida que Moldavia se iba alejando de la esfera de influencia de Moscú. Ahora solo quedan en pie unas pocas. Prácticamente todas están en esta región autónoma. Una de ellas en este colegio, convertido hoy en uno de las decenas de centros habilitados para acoger a las personas que huyen de la invasión rusa de Ucrania. Por aquí han pasado unos seiscientos refugiados desde que empezó la guerra. «Claro que hemos visto la estatua, pero lo importante es que aquí nos han tratado bien», dice una de las refugiadas.

Moldavia es un país complejo. La región de Gagauzia, de apenas 130.000 habitantes, todavía más. Aquí se habla el gagauzo, un idioma muy parecido al turco, el rumano y el ruso. Tras la desaparición de la Unión Soviética la zona recibió un estatus de autonomía particular. La mayoría de sus habitantes habla en ruso. Muchos se declaran abiertamente cercanos al Kremlin. Otros no se posicionan cuando se les pregunta por la guerra y dicen que no quieren entrar en política. Muy pocos consideran una aberración lo que está pasando en Ucrania.

LA CLAVE: Oleksandr. «Había que frenar a los fascistas. Temía incluso que podían llegar a nuestras casas»

Comrat es la capital de Gagauzia. El nombre de esta ciudad es de origen turco. En el centro hay una otra enorme estatua de Lenin. A las ocho de la mañana empieza la misa en la iglesia ortodoxa, vinculada al patriarcado de Moscú. La ceremonia, integramente en ruso, dura dos horas. El centro religioso está lleno. Sobre todo hay mujeres mayores. A pocos metros hay una cafetería. Allí están Dimitry y Anna, de unos 25 años. El abuelo de Dimitry es bielorruso. El de Anna es ucraniano. Pero los dos nacieron en esta región. Se quejan de que Gagauzia es más pobre que el resto del país, que es una tierra «maltratada». Cuando se les pregunta por la guerra tuercen el gesto. «No tenemos posición», afirman.

En Congaz, a pocos kilómetros de la capital, es día de mercado. Los puestos están a ambos lados de la carretera principal. Los lugareños se extrañan al ver a gente de fuera. Tienen mucha curiosidad por saber qué hacen periodistas allí. La mayoría quiere protestar por el precio del gas y la electricidad. Otros hablan de los alimentos. Pero también hay gente que muestra su apoyo a Putin y a la invasión rusa. Entre estos últimos existe una frase que se repite de forma constante. «No es una guerra. Han ido a poner orden en Ucrania». Es lo que dicen Vladímir y su familia, agricultores de una pequeña aldea de la zona.

«Putin estaba tardando»

Roman es un joven de Conrad, pero trabaja en Chisináu, la capital moldava. Él es el único proeuropeo de su cuadrilla de Gagauzia. Explica que en esta zona del país muchos se informan desde hace años solo con los medios de comunicación afines a Moscú. «Desde hace tiempo pensaban que Putin estaba tardando en hacer su operación especial en Ucrania», explica.

Hay otros ciudadanos de la región que son todavía más contundentes. Es el caso de Oleksandr. Es un padre de familia de 38 años. Vive cerca de Conrad. Tiene una pequeña empresa de construcción. Su vivienda es bastante mejor que las de alrededor. La ha ido edificando él mismo poco a poco. Para entrar en las casas de esta región hay que quitarse siempre los zapatos. Su mujer, Natalia, invita a café y tarta. Oleksandr ha nacido en Gagauzia. Pero explica que él no habla rumano, que su idioma es el ruso y que se siente más identificado con el país de Putin que con el resto de Moldavia. Insiste en que la agresión de Rusia está justificada porque había que «frenar a los fascistas». Temía incluso que «podían llegar» a sus casas en Moldavia. Tampoco teme a una posible invasión de su país. De hecho, hasta se plantearía apoyar al Ejército ocupante.