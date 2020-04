Las restricciones en Italia podrían prolongarse hasta el 16 de mayo

Aunque las restricciones aprobadas por el Gobierno están en principio limitadas hasta el 13 de abril, Angelo Borrelli, jefe de la protección civil y comisario especial para esta crisis, reconoció este viernes que es muy probable que las medidas se prolonguen más. «Hasta el 16 de mayo hay una distancia larga y hasta entonces podríamos tener ulteriores resultados positivos que nos consientan retomar la actividad en la ‘fase dos’», comentó en una entrevista con la emisora italiana Radio Capital, haciendo referencia al momento en el que se puedan comenzar a retomar algunas actividades de manera escalonada.

Borrelli en un principio no quiso dar fechas precisas e invitó a esperar a que la curva de contagios de la pandemia comienza a decrecer. En otra entrevista también esta mañana, reconoció no obstante que es muy posible que los italianos tengan que quedarse en casa el Primero de Mayo, fiesta del Trabajador. «Creo que será así. No es una situación que se resolverá pronto. Debemos ser muy rigurosos y cambiar nuestro modo de tener contactos con otras personas», comentó en Radio Anch’io. En su intervención en esa última emisora aseguró que las regiones del sur, hasta ahora las menos afectadas por el coronavirus, de momento «aguantan», aunque pidió «prudencia» y seguir respetando las restricciones.

La pandemia supera ya en Italia los 115.000 contagiados y se acerca a los 14.000 fallecidos. Ayer se registraron 4.600 infectados y 760 muertos adicionales, una cifra en línea con la de los días anteriores. Según explicó Borrelli anoche cuando presentó el último boletín oficial de datos, estos valores muestran «que nos estamos estabilizando».

El cerrojazo excepto en los sectores esenciales le cuesta a las empresas unos 100.000 millones de euros al mes, según los cálculos de Confindustria, la patronal italiana. Licia Mattioli, vicepresidenta de esta institución, pidió que se retomen las actividades económicas después de Semana Santa argumentando que «nuestras empresas son más seguras que los supermercados», que permanecen abiertos. Mattioli aplaudió las ayudas aprobadas por el Ejecutivo, pero pidió que lleguen lo antes posible, así como que se retrase el pago de impuestos al menos 4 ó 5 meses. «Si no, morimos».

Antonio Misiani, viceministro de Economía, respondió a la petición de la patronal asegurando que aún no se dan las condiciones para la reapertura de las actividades económicas. «Siempre hemos dicho que lo que cuenta es el parecer de las autoridades médicas y científicas. Cuando nos digan que la epidemia está bajo control y que la que curva está en niveles de estabilización, pasaremos a lo que Conte ha definido la ‘fase 2’», comentó Misiani. «La reapertura será gradual y ligada a la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores. Debemos empezar a imaginar quién podrá abrir y quién deberá seguir cerrado», explicó el viceministro en Radio 24.