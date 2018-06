Las elecciones en Colombia avanzan sin contratiempos a mitad de jornada

"Las elecciones están transcurriendo sin ningún tipo de problema, con una afluencia importante, no ha habido incidentes, no ha habido ningún problema de seguridad", dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en un primer balance.

En total, 36.227.267 colombianos tienen derecho a votar en las 96.724 mesas instaladas en 11.233 puestos de votación en todo el país para elegir entre Duque, del partido Centro Democrático y favorito en todas las encuestas, y Petro, del movimiento Colombia Humana.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 27 de mayo, Duque recibió más de 7,5 millones de votos (39,14 %), y Petro obtuvo 4,8 millones (25,08 %).

La tranquilidad de este domingo se ha visto favorecida porque el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que negocia un acuerdo de paz con el Gobierno, inició el pasado viernes una tregua de cinco días con motivo de la segunda vuelta presidencial.

En todo caso, para prevenir cualquier alteración del orden público, el Ministerio de Defensa puso en marcha una operación de seguridad en la que participan más de 157.000 efectivos, de los cuales cerca de 66.000 son de las Fuerzas Armadas y 92.000 de la Policía Nacional.

Santos, que entregará el poder el próximo 7 de agosto a quien sea elegido hoy, añadió que la Cancillería colombiana tampoco le ha reportado "ni un solo incidente, ni una sola queja" de las votaciones en los consulados en el exterior, lo que a su juicio es de "resaltar".

El presidente reiteró que espera corroborar al final de la jornada que estas elecciones han sido las más transparentes, seguras, con la más alta participación y "las más observadas" de la historia de Colombia.

Santos agregó que los resultados fortalecerán la democracia que es "la que mejor garantiza los derechos de los ciudadanos".

En vista de que las elecciones coinciden con el Mundial de fútbol, el jefe de Estado pidió a los colombianos no olvidarse de votar para al final del día poder decir: "quedamos 3-0 a favor de la democracia colombiana".