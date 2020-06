La UE y Londres abren otra negociación ‘postbrexit’ a contrarreloj

Una videoconferencia de alto nivel que duró poco más de una hora marcará una fase no escrita (aunque no por ello previsible) de las negaciones sobre cómo ha de ser la relación de la UE con Reino Unido a partir del 31 de diciembre, cuando finaliza el actual periodo transitorio del ‘brexit ’. Después de que los británicos descartasen el pasado viernes pulsar el botón para prorrogar la actual provisionalidad –lo que les hubiera permitido dilatarla un año e incluso dos más, según el Acuerdo de Retirada–, Londres y Bruselas asumen como irremediable que tendrán que encontrar una salida contrarreloj. El proceso no va nada bien. Así que están obligados a dar «un nuevo impulso» a los contactos entre los equipos negociadores que dirigen Michel Barnier y David Frost.

Sin entendimiento

Intención de «trabajar arduamente» para conseguir que UE y Reino Unido pacten un futuro común «que funcione en interés de los ciudadanos». Y confirmación de asumir «los compromisos» establecidos en el Acuerdo de Retirada que las partes ratificaron formalmente el pasado enero. Son otros aspectos destacados de ese texto escueto e impreciso, redactado para no cerrar puertas. Las partes «se felicitan por los constructivos debates» sobre la futura relación que han dirigido Frost y Barnier. Porque, aunque no hayan llegado a nada concreto, sí «han permitido a ambas partes aclarar y comprender mejor sus posiciones».

Pero el calendario obliga. Y mucho. El pacto debería cerrarse en octubre para que pueda ser tramitado y ratificado a tiempo tanto en Londres como en Bruselas para su entrada en vigor el 1 de enero del próximo año. Y aún no hay entendimiento en aspectos fundamentales como el acceso recíproco a las aguas para los pesqueros; la competencia en igualdad de condiciones de las empresas (estándares europeos y ayudas de Estado) e incluso la cooperación policial o judicial. En todo lo esencial.

El presidente del Consejo Europeo, el belga Michel, advertía a través de las redes sociales que si bien la UE pretende conseguir «un acuerdo amplio y ambicioso que sea de interés para ambas partes», no lo hará a cualquier precio. «Ready to put a tiger in the tank but not to buy a pig in a poke», escribió en inglés. Algo así como dispuestos a hacer todo lo que necesario para el acuerdo. Pero no se aceptará «gato por liebre». Competir en igualdad de condiciones es «esencial», subrayó.