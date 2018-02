La intervención en la seguridad de Río es un "laboratorio" para Brasil

"Río de Janeiro es ahora un laboratorio para todo Brasil. Si será expandido para el resto del país lo que haremos aquí, no me corresponde a mí responder", afirmó el oficial en una rueda de prensa de sólo 30 minutos en que respondió pocas preguntas, dejó muchas dudas y no anunció ninguna acción ni plan específico.

Su primera comparecencia ante los medios coincidió hoy con la toma de posesión de Raúl Jungmann, hasta ahora ministro de Defensa, como titular del nuevo Ministerio de Seguridad Nacional, creado para coordinar el apoyo del Gobierno federal a los estados a través de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la Fuerza Nacional de Seguridad Pública.

La intervención en Río, una medida inédita desde la promulgación de la constitución de 1988, fue decretada por el presidente Michel Temer el 17 de febrero pasado y refrendada pocos días después por la Cámara de Diputados y el Senado.

La iniciativa cede a los militares el control de la seguridad en el estado hasta finales de 2018 tras una ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes, entre ellas más de 100 policías y diez niños alcanzados por "balas perdidas".

Según el interventor, la misión de los militares será reforzar la seguridad con operaciones puntuales y por tiempo determinado, ya que la intención es recuperar la capacidad operativa y la credibilidad de la policía.

"El objetivo es lo que está en el decreto presidencial: recuperar la capacidad operativa de los órganos de seguridad pública y bajar los índices de criminalidad", afirmó.

Braga Neto, que entre 2014 y 2015 comandó la ocupación militar de la Maré, el mayor complejo de favelas de Río, en la zona norte, descartó este tipo de intervención.

"No existen planes de ocupaciones militares permanentes" de favelas dominadas por grupos criminales, aseguró.

"Apoyaremos por tiempo definido y puntualmente cuando la policía ingrese a una favela a realizar una detención o a cumplir alguna orden judicial. Daremos soporte para que la Policía pueda actuar con tranquilidad en la comunidad", afirmó.