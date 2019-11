La Casa Blanca, preparada ante un probable ‘impeachment’ a Trump

Seis comités de la Cámara Baja llevan actualmente una investigación para ver si se lleva a Trump a un juicio político por presiones a Ucrania para que investigara a uno de sus principales rivales políticos, el ex vicepresidente Joe Biden, uno de los aspirantes demócratas a la Presidencia, y su hijo, Hunter, por supuesta corrupción en este país del este de Europa.

Grisham expresó su esperanza de que los demócratas se comporten con sentido común, ya que, en su opinión, están tratando de iniciar un proceso de destitución contra el presidente, pese a que "no ha hecho nada malo".

Pesquisas

"No diría que es una conclusión predeterminada, diría que es lo que estamos esperando", indicó la portavoz.

Por 232 votos a favor y 196 en contra, la cámara sacó adelante un texto que marca una hoja de ruta, aunque no un calendario, para continuar con esa indagación, que hasta ahora se ha desarrollado a puerta cerrada y bajo reglas marcadas por la mayoría demócrata.

Daño a la economía

Trump ha insistido en todo momento que él no hizo nada malo y que no hubo quid pro quo (expresión latina que significa dar algo a cambio de otra cosa) con Ucrania.

Por su parte, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, opinó este viernes que este proceso está dañando las finanzas del país.

"Creo que la historia del impeachment con sus altibajos ha dañado el mercado de valores", consideró Kudlow, en declaraciones a los periodistas.

En ese sentido, alertó de que "los inversores no quieren un cambio en la política económica".

El asesor, que tachó de "injusto" todo el proceso, afirmó que ha leído varias veces la transcripción de llamada de Trump con Zelenski y apuntó que "no hay ningún problema. No hay ningún problema legal. No hay ningún problema digno de un juicio político".