La audiencia sobre el juicio a Trump apunta a Rusia

Ucrania «no importa una mierda»

Por su lado, Holmes comentó una polémica llamada del embajador de EE UU ante al Unión Europea (UE), Gordon Sondland, con el presidente Trump en julio desde un restaurante de Kiev en el que acompañaba al diplomático y en la que presuntamente aseguró al mandatario que Ucrania haría lo que fuese por contentar a Washington.

Holmes relató su diálogo posterior con Sondland, a quien preguntó acerca de la opinión honesta del mandatario respecto a la situación en Ucrania.

"En particular, le pregunté al embajador Sondland si era cierto que al presidente no 'le importaba una mierda Ucrania'. El embajador Sondland estuvo de acuerdo en que a Trump no 'le importaba una mierda Ucrania'. Le pregunté por qué y me dijo que al presidente solo le importa las 'cosas grandes'", subrayó ante los legisladores.

"Hice notar que había 'cosas grandes' ocurriendo en Ucrania, como una guerra con Rusia, y el embajador me replicó que quería decir 'cosas grandes' que beneficiasen al presidente, como 'la investigación de (el exvicepresidente y actual aspirante a la candidatura presidencial demócrata Joe) Biden'", aseveró.