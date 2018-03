Koizumi pide que Japón abandone la energía nuclear

Para el ex primer ministro nipón, cuya actividad pública se reduce de forma exclusiva a la defensa de la desnuclearización, "es una mentira que Japón necesite energía nuclear , ya que durante los últimos siete años su porcentaje de suministro ha estrado entre el 0 y el 2 por ciento", reiteró.

"Aquellos que defienden la energía nuclear ponen en primer lugar su propio beneficio y no la seguridad de las personas o del medio ambiente", afirmó Koizumi durante un concurrido acto en el Club de Prensa Extranjera de Tokio (FCCJ).

Después del accidente nuclear, considerado el peor de la historia tras el acaecido en Chernóbil (Ucrania) en 1986, la producción de este tipo de energía se redujo en Japón hasta cuotas mínimas, llegando incluso a suspenderse por completo en 2013.

Desde entonces, el Gobierno japonés ha mostrado su apoyo al desarrollo de la industria nuclear, una idea que ha disgustado a varias organizaciones locales como Genjiren, a la que también asesora Koizumi.

"La desnuclearización no es posible bajo la administración de (Shinzo) Abe", señaló el ex primer ministro en relación a su sucesor actualmente en el cargo, y lamentó que "todavía hay ciudadanos que no pueden volver a sus hogares".

El ex político japonés considera que el desastre de Fukushima fue un "error humano" debido a la falta de medidas necesarias y concluyó que en la industria nuclear "no se pueden producir errores".

Ese accidente nuclear ha acarreado un coste total para las arcas públicas estimado en 20 billones de yenes (152.815 millones de euros).