Juncker nombra a la española Clara Martínez como su nueva jefa de Gabinete

Martínez Alberola, que hasta ahora ejercía de jefa adjunta del equipo Juncker, se convertirá así a partir del 1 de marzo en la primera mujer que ocupa este puesto de responsabilidad y también en el primer representante español que asume la jefatura del Gabinete de un presidente de la Comisión.

"He querido nombrarla --y es mi decisión, no del Colegio--, porque en dos años y medio he observado que tiene un conocimiento del asunto comunitario que supera lo ordinario", ha explicado Juncker sobre la elección de la valenciana, en una rueda de prensa para anunciar los cambios en la arquitectura del Ejecutivo comunitario.

"Es española, pero sobre todo europea", ha destacado el presidente comunitario, que se ha mostrado feliz por contar con Martínez como jefa de su Gabinete a partir del 1 de marzo. Juncker ha subrayado que es la primera vez en que "un nacional español se convierte en jefe de Gabinete" y la "primera mujer llamada a cumplir estas funciones".